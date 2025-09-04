McTominay è tra i candidati per il miglior giocatore d’agosto in Serie A

Lo scozzese del Napoli è stato autore di un gol contro il Sassuolo. Insieme a lui, in lista anche Kristensen, Marcus Thuram, Nico Paz, Yildiz e Soulé.

Scott McTominay è tra i sei candidati per vincere il premio di miglior giocatore del mese d’agosto in Serie A.

Per votare lo scozzese, basterà collegarsi a questo sito e cliccare sul “Vota ora”.

Insieme a McTominay, sono stati nominati anche Thomas Kristensen (Udinese), Marcus Thuram (Inter), Nico Paz (Como), Kenan Yildiz (Juventus) e Matias Soulé (Roma).

McTominay è l’unico giocatore in Serie A in doppia cifra nell’anno solare 2025 (Opta)

Di seguito alcune pillole di Opta su Napoli e Cagliari:

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 gare in Serie A (8V, 5N) – l’ultima sconfitta risale al 23 febbraio scorso, 1-2 vs Como; quella dei partenopei è la serie aperta di imbattibilità più lunga nei maggiori cinque campionati europei. Tra i giocatori attualmente in Serie A, Scott McTominay è l’unico in doppia cifra realizzativa in questo anno solare (10 reti); inoltre, nel 2025 nessun giocatore nella competizione ha segnato più gol di testa dello scozzese: quattro, al pari di Roberto Piccoli.

Le prime 22 presenze di Sebastiano Luperto in Serie A sono arrivate con la maglia del Napoli, tra il 2015 e il 2020; grazie al gol nella prima giornata, il classe ’96 è il primo difensore ad andare a segno in ciascuna delle ultime quattro stagioni nella competizione (2022/23), in un periodo in cui ha disputato 111 partite in Serie A, al pari di Giovanni Di Lorenzo e meno solo di Federico Baschirotto (113) tra i pari ruolo