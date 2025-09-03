Mazzocchi, l’agente: «Ti dà affidabilità, Conte e Manna hanno voluto che restasse a Napoli»

A KK Napoli Sommella, che è l'agente anche di Cheddira: «Se non si fosse fatto male Lukaku, Walid sarebbe rimasto a Napoli».

L’agente di Pasquale Mazzocchi e Walid Cheddira, Marco Sommella, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei suoi assistiti.

L’agente di Mazzocchi e Cheddira: «Pasquale è affidabile, Walid sarebbe rimasto a Napoli»

Per quanto riguarda Mazzocchi, che è rimasto a Napoli, ha dichiarato:

«Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna. Con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Lui ti dà affidabilità».

Su Cheddira, prestato al Sassuolo, Sommella ha commentato:

«Se non si fosse fatto male Lukaku, sarebbe anche rimasto a Napoli, poi è successo quello che è successo. L’Udinese ha preso Zaniolo, c’erano altre squadre che lo volevano, poi è uscita un’altra opportunità con il Sassuolo e sono convinto che quest’anno possa essere il suo anno».

