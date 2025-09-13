Il Marsiglia di De Zerbi non assomiglia più a quello visto nelle prime settimane di Ligue1 (Equipe)

"L'italiano ha deciso di tornare a un modulo ibrido, dopo aver lavorato tutta l'estate sul 4-2-3-1. Il mercato ha portato tanti difensori, quindi ecco una costruzione mista, a volte a 4 e a volte a 3"

Ieri sera il Marsiglia ha dato spettacolo al Vélodrome. Dopo un avvio di stagione in trasferta poco convincente, la squadra di Roberto De Zerbi ha dimostrato una forma in crescita, sia dal punto di vista tattico che della coesione di squadra. La serata ha offerto l’occasione di vedere all’opera nuovi volti e confermare il valore dei recenti acquisti, con prestazioni di grande spessore di giocatori come Mason Greenwood, l’ex Inter Benjamin Pavard e Nayef Aguerd. Una vittoria che arriva in un momento importante, poiché in settimana De Zerbi e i suoi giocheranno in Champions al Bernabeu contro il Real.

Il Marsiglia già non assomiglia più a quello delle prime settimane (Equipe)

Scrive così l’Equipe su De Zerbi e la sua squadra:

“La squadra di Roberto De Zerbi non assomiglia più a quella delle prime settimane e, per il pubblico marsigliese, è stata una serata di scoperta di volti nuovi, da Facundo Medina a Nayef Aguerd passando per Benjamin Pavard, Matt O’Riley, entrato in campo poco prima dell’intervallo, e Igor Paixão. È stata anche una serata di spettacolo, orchestrata in particolare dal musicista Mason Greenwood, il primo a far ruggire il Vélodrome dopo un bellissimo tiro indirizzato in rete da Yvon Mvogo. […]

Poi l’OM ha premuto dove fa più male per i Merlus, ovvero sui calci piazzati, con Greenwood, ancora una volta, al comando. Su un cross perfetto sul primo palo, l’inglese ha trovato Benjamin Pavard, smarcato e felice di mettere facilmente la palla sotto la traversa per festeggiare con stile il suo debutto con la nuova maglia. […] Con questo successo, l’Om torna al quarto posto”.

Per quanto riguarda De Zerbi:

“Prima ancora di considerare la scelta degli uomini, il tecnico italiano ha deciso di tornare a un sistema ibrido, abbandonato alla fine della scorsa stagione, con una difesa a tre che a volte poteva essere trasformata in quattro a seconda delle fasi di gioco. Dopo un’estate trascorsa a lavorare sul 4-2-3-1, il suo modulo preferito, De Zerbi ha probabilmente scelto di fare marcia indietro a causa dei tanti difensori centrali reclutati durante l’ultima sessione di calciomercato. […]

I difensori dell’OM hanno avuto maggiori possibilità di lasciare il segno in attacco contro un Lorient ridotto troppo in fretta in dieci uomini venerdì sera. E Aguerd, che si era adattato a una sorta di ruolo di libero, ha anche segnato il suo gol, con un tiro deviato da Bamo Meïté a fine partita e nei minuti di recupero. […] Questi esordi di successo per i tre difensori centrali potrebbero rimescolare le carte nella gerarchia.