Manna: «Dire che Hojlund è un giocatore pronto è riduttivo, si è integrato benissimo. È un giocatore importante»

Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City. Di seguito il suo intervento integrale.

Manna: «Hojlund si è integrato benissimo nel gruppo»

«Abbiamo due ottimi portieri, abbiamo preso Vanja che ha caratteristiche specifiche e ha fatto bene a Firenze. Speriamo di fare una buona partita. Hojlund è entrato positivamente nel gruppo perché abbiamo valori, dire che è un giocatore pronto è riduttivo. È un giocatore importante, l’anno scorso non ha fatto bene a Manchester perché è stata un’annata difficile per loro in generale. Al primo anno invece credo che abbia fatto bene, così come a Bergamo. Pensiamo ci possa dare una grande mano»

Su De Bruyne

«Siamo sempre stati fiduciosi sulla buona riuscita della trattativa. Appena lo abbiamo incontrato lui ci ha fatto subito capire la sua voglia di competere, di restare ad alti livelli. È stata una grande opportunità di mercato, è curioso che esordisca con noi in Champions proprio qui. Non certamente sarà questa la partita che dimostra il valore di questo campione. Non è stato facile oggettivamente acquistarlo ma siamo felici che sia con noi»

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola