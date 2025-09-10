Mainoo vuole giocare il Mondiale: un prestito al Napoli a gennaio non è da escludere (Espn)

Kobbie Mainoo è finito ai margini del Manchester United, dopo essere stato considerato uno dei talenti più promettenti del club. I Red Devils potrebbero convincersi di mandarlo in prestito a gennaio, con il Napoli che sarebbe interessato al giocatore.

Mainoo potrebbe andare in prestito al Napoli a gennaio

Espn scrive:

Per molti degli allenatori che hanno lavorato con Mainoo nel corso della sua carriera, è la sua calma dentro e fuori dal campo che lo ha distinto. Quindi, la sua decisione di chiedere al Manchester United di andare in prestito negli ultimi giorni di mercato non è stata presa alla leggera. Mainoo e i suoi entourage hanno insistito per parlare con Ruben Amorim e il ds Jason Wilcox per il poco minutaggio concessogli in campo, che rischierebbe un posto al prossimo Mondiale. Poco più di 12 mesi fa, il centrocampista era visto come uno degli uomini del futuro, sia per lo United che per l’Inghilterra. Ora è ai margini sia nel suo club che in Nazionale e sta affrontando il primo momento cruciale della sua promettente carriera.

Parte del problema è il 3-4-3 di Amorim; Mainoo è stato provato come uno dei due centrocampisti centrali, e ha anche giocato da falso nove. Fonti vicine al giocatore rivelano che stanno cercando un modo per farlo andare via dallo United a gennaio per convincere Tuchel a portarlo al Mondiale. E’ stato considerato un trasferimento in prestito al Napoli; quest’estate lo United ha rifiutato, ma c’è la possibilità che a gennaio possa sbloccarsi se la situazione con il calciatore non cambia. Il suo contratto col club scade nel 2027.