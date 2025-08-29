Mainoo l’ultimo scontento allo United: vuole andare via in prestito, il Napoli valuta (Sportmediaset)

Kobbie Mainoo è l’ultimo nome accostato al Napoli per il centrocampo. Dopo aver definito l’accordo per Hojlund, gli azzurri sarebbero piombati su un altro giocatore dello United, ovvero il centrocampista ventenne, classe 2005. Lo scorso anno, due reti in Europa League per lui.

Il Napoli sta valutando Mainoo dello United, che vorrebbe andare a giocare in prestito

Tuttavia, i Red Devils non vorrebbero privarsene, nonostante il giocatore chieda di andare a fare un’esperienza in prestito. Infatti, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X:

Il Manchester United ha detto a Kobbie Mainoo che non ha intenzione di lasciarlo andare, nemmeno in prestito. Mentre il giocatore insiste per partire in prestito.

🚨 Manchester United have told Kobbie Mainoo that they’ve no intention to let him leave, not even on loan.#MUFC want Kobbie to stay and fight for his place… …while Mainoo insists for loan for game gime. pic.twitter.com/sNX1DrN62f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Sportmediaset scrive a proposito:

Il centrocampista inglese ha chiesto al Manchester United di essere liberato in prestito. Il classe 2005 vuole giocare con continuità e ha capito che le idee di Amorim (che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes) vanno in un’altra direzione. La risposta del club, però, non ha soddisfatto Mainoo: non è prevista una partenza in prestito, vorrebbe puntare su di lui e considererebbe un addio solo a titolo definitivo e per una cifra importante. Il Napoli lo valuta come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L’operazione è comunque complessa per i costi. Quando il Chelsea e il Bayern Monaco hanno chiesto il prezzo si sono spaventate: 70 milioni di euro. È chiaro che, se mai si dovesse arrivare a un accordo, si dovrà valutare una formula diversa dall’acquisto e la volontà del giocatore di andare a giocare in una squadra ambiziosa che, oltretutto, disputa la Champions League potrà essere decisiva.