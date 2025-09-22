Lucca: «Penso di essere lo stesso di quando sono arrivato, perché non ero abituato ai carichi di lavoro di Conte»

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Pisa

La conferenza di Lucca

«Sono felicissimo per il gol e per i tre punti fondamentali. Abbiamo reagito da grande squadra quale siamo, dobbiamo lavorare settimana per settimana su quello che ci chiede il mister».

Sull’abbraccio con Conte: «Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. Siamo un gruppo fantastico, cerchiamo di aiutarci tutti, un gruppo così non l’ho mai incontrato. Sono contento di far parte di questa squadra e di questa società, che fin dal primo momento mi hanno accolto benissimo».

Hai fatto un gol alla Lucca? «È un gol che spesso alleno, mi viene naturale, è tanto istinto. Ma sono contento di aver portato a casa i tre punti contro una squadra molto ostica, anche perché alla fine abbiamo rischiato».

A che punto di crescita senti di essere? «Penso di essere lo stesso di quando sono arrivato, sto migliorando settimana dopo settimana perché non ero abituato a questi carichi di lavoro del mister. I movimenti del mister li sto apprendendo, Conte è un allenatore top mondiale e voglio continuare così. Che mi metta nell’undici titolare o mi faccia entrare a partita in corso, devo dare sempre il 100%».

Stai lavorando sulla gestione palla? «Ho sempre avuto questa bravura nel tener la palla, nelle prime giornate c’erano tanti carichi di lavoro e non ero abituato. Ma sono tranquillo e fiducioso. Credo nel lavoro quotidiano e settimanale che porta risultati».