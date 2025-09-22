Lucca: «Il gol più bello? Quello di Spinazzola, ce l’ho al fantacalcio»
«Ho dedicato il gol alla mia ragazza e a mia mamma che sono qui, poi mi sono trovato il mister addosso e ho esultato con lui. Mi aiuta molto, mi sprona, io sono contento di essere qui»
Lorenzo Lucca trova il primo gol in maglia Napoli nella serata in cui un suo gol serviva. Contro il Pisa l’ex Udinese va a segno e a fine partita si presenta ai microfoni di Dazn:
Le parole di Lucca
Su Spinazzola. «Ho Spinazzola e Lucca al Fantacalcio. Ho preso Leo perché me lo sentivo».
Lacca ha parlato anche a Sky
Il primo gol col Napoli?
«Sono contentissimo perché abbiamo portato tre punti fondamentali a casa, dobbiamo continuare con questo andazzo perché sappiamo di essere forti, ma dobbiamo continuare a lavorare per conquistare quanti piÃ¹ punti.
Il gol più bello? «Quello di Spinazzola!»
«Conte in queste settimane mi ha chiesto di pensare a fare ciò che mi chiede, di mettermi a disposizione: quando vado in campo vado a dare tutto».
Vi aspettavate questa classifica? «Il campionato è appena iniziato, dobbiamo fare tanti punti e continuare così ogni settimana. Abbiamo riscattato la sconfitta di Manchester dove abbiamo tenuto bene il campo, siamo un bellissimo gruppo»