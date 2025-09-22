Lorenzo Lucca trova il primo gol in maglia Napoli nella serata in cui un suo gol serviva. Contro il Pisa l’ex Udinese va a segno e a fine partita si presenta ai microfoni di Dazn:

Le parole di Lucca

«Ho dedicato il gol alla mia ragazza e a mia mamma che sono qui, poi mi sono trovato il mister addosso e ho esultato con lui. Mi aiuta molto, mi sprona, io sono contento di essere qui»

Su Spinazzola. «Ho Spinazzola e Lucca al Fantacalcio. Ho preso Leo perché me lo sentivo».

Lacca ha parlato anche a Sky

Il primo gol col Napoli?

«Sono contentissimo perché abbiamo portato tre punti fondamentali a casa, dobbiamo continuare con questo andazzo perché sappiamo di essere forti, ma dobbiamo continuare a lavorare per conquistare quanti piÃ¹ punti.

Il gol più bello? «Quello di Spinazzola!»

«Conte in queste settimane mi ha chiesto di pensare a fare ciò che mi chiede, di mettermi a disposizione: quando vado in campo vado a dare tutto».

Vi aspettavate questa classifica? «Il campionato è appena iniziato, dobbiamo fare tanti punti e continuare così ogni settimana. Abbiamo riscattato la sconfitta di Manchester dove abbiamo tenuto bene il campo, siamo un bellissimo gruppo»