Lorenzo Lucca trova il primo gol in maglia Napoli nella serata in cui un suo gol serviva. Contro il Pisa l’ex Udinese va a segno e a fine partita si presenta ai microfoni di Dazn:

Le parole di Lucca

«Ho dedicato il gol alla mia ragazza e a mia mamma che sono qui, poi mi sono trovato il mister addosso e ho esultato con lui. Mi aiuta molto, mi sprona, io sono contento di essere qui»

Su Spinazzola. «Ho Spinazzola e Lucca al Fantacalcio. Ho preso Leo perché me lo sentivo».