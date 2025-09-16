Lo United non licenzia Amorim perché ha ottimi xG: le statistiche contano più dei risultati (Telegraph)

Sono quattordicesimi, ma secondi per "gol attesi". Non andavano così male da 33 anni, ma le statistiche "sono incoraggianti". Il mondo alla rovescia

La notizia è che nonostante tutto “Ruben Amorim gode del sostegno dei vertici del Manchester United”, scrive il Telegraph. Perché, anche se lo United non partiva così male in campionato da 33 anni i dati dicono che tutto sommato così male non sta andando. Esatto: le statistiche, i dati. I risultati vengono evidentemente dopo.

Il Manchester United è quattordicesimo, ha fatto solo quattro punti in quattro partite. È stato eliminato dalla Carabao Cup dal Grimsby Town. Amorim dice che “sta andando meglio, ma i risultati non lo dimostrano”.

Però i dati sì: “lo United è al primo posto in Premier League per tiri e tocchi totali nell’area di rigore avversaria, al secondo per gol previsti e xG su azione, al quarto per tiri in porta e al quinto per passaggi in area di rigore, tutti parametri che sono significativamente superiori rispetto alla scorsa stagione”.

Certo, “la percentuale di conversione dei tiri è solo del 5,7%, la quarta peggiore nella massima serie”, ma vuoi mettere? Gli xG…

Da quando ha preso la panchina dello United lo scorso novembre, Amorim ha vinto solo otto su 31 partite di campionato. Ma “i dirigenti ritengono che le prestazioni siano state migliori di quanto suggeriscano i risultati e che i dati dimostrino che i fondamentali sono tutti migliori”. Auguri.