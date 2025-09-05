Levy ha reso il Tottenham una grande impresa commerciale ma il calcio è un’altra cosa, contano le vittorie (il Guardian)

Se non fosse stato per il calcio, Daniel Levy sarebbe considerato uno dei più grandi dirigenti del club. Ha supervisionato la costruzione di quello che è ampiamente considerato il miglior stadio di club in Inghilterra. Il campo di allenamento del Tottenham è uno dei migliori d’Europa. Ha mantenuto bassi i costi. Ha diversificato l’attività: il club ospita partite di Nfl, rugby, boxe, monster truck e grandi concerti. Ha persino avuto la faccia tosta di entrare nelle trattative per la Super League, nonostante non vinca il campionato dal 1961. Eppure, nell’ultimo anno, Levy ha dovuto affrontare continue proteste da parte dei tifosi. Ora si è dimesso.

Jonathan Wilson sul Guardian ne scrive così

Lo shock delle dimissioni

La notizia delle sue dimissioni di giovedì è stata uno shock, anche se a posteriori si potrebbe pensare che sentisse la fine avvicinarsi. A febbraio aveva dichiarato che «tutte le opzioni sono aperte» in risposta alle richieste dei tifosi per le sue dimissioni. Il mese scorso, in una rara intervista estesa, rilasciata a Gary Neville, aveva dichiarato: «Quando non sarò qui, sono sicuro che sarà per decisione mia», un’intuizione che forse stava iniziando a riflettere sulla sua eredità. Ha 63 anni e ha saltato la finale di Supercoppa europea per aiutare la figlia ad ambientarsi all’università negli Stati Uniti, forse un segno che qualcuno sta iniziando a rivalutare le proprie priorità nella vita.

I tifosi del Tottenham si preoccupano solo dei risultati

È una delle maledizioni della classe dirigente del calcio che i tifosi si preoccupino ancora di cose banali come vincere trofei e giocare bene, e una delle grandi ironie della moderna Premier League è che prima di ogni partita venga proiettato un montaggio video dei momenti salienti della storia del club, con musica coinvolgente e il motto di Danny Blanchflower secondo cui il gioco è una questione di gloria.

Nei 24 anni di Levy al club, il Tottenham ha raggiunto 16 semifinali e sette finali, arrivando due volte terzi in campionato e una volta secondi, ma hanno vinto solo la Coppa di Lega nel 2008 e l’Europa League la scorsa stagione. (…) Cosa sarebbe successo se Levy fosse stato più disposto a correre rischi? Cosa sarebbe successo se avesse speso meglio? Quando il successo è finalmente tornato dopo 17 anni, è stato in circostanze che hanno reso molto difficile per Levy prendersi il merito: aveva perso così tanta fiducia in Ange Postecoglou, l’allenatore che aveva nominato, che lo ha licenziato 16 giorni dopo. Ecco perché la sua eredità è così difficile da valutare. La visione che Levy presentò a Neville era apertamente commerciale, e in base a questi criteri il Tottenham ebbe successo. Il club fu in attivo in 13 delle 15 stagioni precedenti al trasferimento dello stadio e, sebbene l’attuale debito di 850 milioni di sterline sia significativo, come ha detto Levy, lo stadio è l’invidia di molti altri club.

Ma una squadra di calcio non è solo un’impresa commerciale. A un certo punto, il calcio in sé conta.