La Serie A arriva in Medio Oriente e Nordafrica grazie a uno streaming del Kuwait

Il campionato italiano sbarca in Medio Oriente e Nordafrica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la piattaforma di streaming kuwaitiana Shasha ha acquisito i diritti per trasmettere la Serie A in 16 Paesi dell’area, con il lancio delle prime dirette già dal prossimo fine settimana.

La serie in Medio Oriente e Nordafrica:

Come racconta la Gazzetta dello Sport: «Shasha porterà il calcio italiano in Medio Oriente e nel Nordafrica. La piattaforma streaming con base in Kuwait è in piena espansione e ha acquisito i diritti per trasmettere nell’area le partite della Serie A. I 16 Paesi in cui Shasha porterà il nostro calcio sono lo stesso Kuwait, poi Egitto, Oman, Giordania, Iran, Siria, Libano, Yemen, Palestina, Sudan, Sudan del Sud, Gibuti, Ciad, Mauritania e Somalia. Le trasmissioni inizieranno già dal prossimo weekend e nel quartier generale di Shasha, in Kuwait, verranno allestite anche delle trasmissioni di intrattenimento, con analisi tecniche e commenti sulle partite».

Il post con l’annuncio della piattaforma kuwaitiana su X:

«Shasha ottiene i diritti di trasmissione della Serie A italiana in Kuwait, Egitto, Oman, Giordania, Iran, Siria, Libano, Libia e in altri otto Paesi. Al-Mudhaf: le partite saranno trasmesse a partire dalla quarta giornata», ovvero dal prossimo fine settimana.