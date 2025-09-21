La Fiorentina conferma di essere poca roba, perde anche col Como: Pioli rischia?

La Fiorentina di Pioli per anche col Como di Fabregas. 1-2 dopo essere andata in vantaggio a inizio partita con Mandragora. Dopodiché progressivamente la squadra ha perso il controllo del match ed è salito in cattedra il Como. Come al solito a dettare i ritmi è il gioiellino Nico Paz che prima ha servito l’assist (su corner) per l’1-1 di Kempf e poi ha lanciato Addai sulla destra, il ventenne olandese ha segnato un gol alla Di Canio. La squadra di Pioli ha confermato quel che si era visto contro il Napoli e cioè che è poca roba. Non nella rosa che francamente ci sembra discreta. Ma non si è creato il feeling di Pioli con i calciatori, la resa è davvero deprimente. Il pubblico ovviamente fischia, a Firenze non sono dolci di sale. In quattro partite, la Viola ha rimediato due punti frutto di due pareggi contro Cagliari e Torino. Col Napoli è stata una disfatta, più o meno come oggi contro il Como. Due punti in classifica: solo Pisa e Lecce hanno fatto peggio.