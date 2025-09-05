La Ferrari sogna a Monza: Hamilton primo e Leclerc secondo nelle prove libere

L'ex Mercedes ha sbaragliato la concorrenza chiudendo con il tempo di un minuto, 20 secondi e 117 millesimi, prevalendo per 159 millesimi sul compagno di squadra

La Ferrari ha grande aspettative per il weekend che comincia oggi, in quanto si correrà il Gran Premio di casa, sul circuito di Monza. Nei giorni scorsi Hamilton e Leclerc, pur consapevoli delle difficoltà del momento, hanno dichiarato di essere pronti a sovvertire il pronostico e di scommettere su di loro. E almeno per ora stanno mantenendo le promesse. Certo siamo all’alba del weekend ma chi comincia bene è già a metà dell’opera. I due ferraristi, infatti, hanno fatto registrare primo (il britannico) e secondo (il monegasco) miglior tempo nelle prove libere del venerdì. Terzo è finito….l’ex Ferrari Sainz con la Williams. Più attardata la McLaren.

Hamilton e Leclerc primo e secondo nelle prove libere, la Ferrari sogna

L’ex Mercedes ha sbaragliato la concorrenza chiudendo con il tempo di un minuto, 20 secondi e 117 millesimi, prevalendo per 159 millesimi sul compagno di squadra. Hamilton per l’occasione sfoggia una Sf-25 che omaggia Niki Lauda, nel weekend del cinquantesimo anniversario del suo primo titolo mondiale, raggiunto proprio a Monza nel 1975. L’avvio è incoraggiante per la scuderia di Maranello ma c’è da ricordare che il britannico pagherà cinque posizioni sulla griglia di partenza a causa della penalità dopo la gara di settimana scorsa.

Come detto terzo si è classificato Sainz con la Williams. Quarto miglior tempo per Verstappen con Antonelli subito dietro a chiudere la top five. Solo sesta la McLaren con Norris. Albon, Russell, Alonso e Hadjar concludono le prime dieci posizioni. Non è sceso in pista il leader del Mondiale Oscar Piastri che ha ceduto il volante della sua Mc39 al rookie Alexander Dunne, attivo in Formula 2. Da regolamento lo può fare.

Leclerc ha rischiato una penalità

E dire che Leclerc ha rischiato una penalità a Monza per una manovra che poteva costargli caro. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it sull’argomento.

“Il monegasco ha passato – e fatto passare ai tifosi Ferrari – qualche minuto con il fiato sospeso per una manovra nella quale era incolpevole ma che in una dinamica molto simile era costata qualche mese fa dieci posizioni in griglia a Oliver Bearman. Il pilota della Ferrari stava completando il suo giro nella seconda parte delle Fp1 a Monza. Lanciato sul rettilineo prima della parabolica, a circa 330 km/orari (come testimoniano le immagini della onboard camera), Leclerc si è spostato a destra per prepararsi a superare la Sauber di Nico Hulkenberg che, nel suo giro di lancio, si teneva a sinistra procedendo a circa un terzo della velocità della Ferrari”.

Leggi anche: Leclerc: «È frustrante non aver mai lottato per vincere ma la mia motivazione non cambia»

“Pochi metri prima di passare la Sauber, sul volante di Charles si sono accese le spie che segnalavano l’esposizione delle bandiere rosse da parte della Direzione Gara, decisione presa dai commissari per i tanti fuoripista in pochi secondi che avevano portato molta ghiaia sul tracciato rendendolo pericoloso. Con bandiere rosse i piloti devono subito rallentare per rientrare ai box ed è vietato superare altri piloti. Ma era fisicamente impossibile per Leclerc interrompere il sorpasso data la sfortunata coincidenza dei due momenti: il sorpasso in atto e la comparsa delle bandiere rosse”.