Kyrgios: «Proverò a rientrare. Nadal? Non ci siamo mai piaciuti, lo disprezzavo»

Il tennista australiano è ancora ai box dopo gli infortuni: «Mi sono operato quattro volte e rientrare nel tennis di oggi è durissima. Nadal? Molti dei suoi rituali mi facevano impazzire»

Nick Kyrgios, si sa, spesso lascia uscire dalla sua bocca parole eccessive che finiscono per sollevare accese polemiche. Il tennista australiano – forse sarebbe meglio dire “ex” – non è un personaggio senza peli sulla lingua, di più. Quasi un bastian contrario in servizio permanente effettivo. Nell’ultimo periodo è diventato quasi un pagliaccio, per le cose che dice. E ne ha dato l’ennesima dimostrazione durante un’intervista in compagnia di Bublik e l’ultima puntata del podcast Nothing Major.

Le parole di Kyrgios

Cosa è successo? È successo che, tra gli altri argomenti trattati, il nativo di Canberra si è soffermato anche sul suo ‘rapporto’ con Rafael Nadal. Lo ha fatto rivelando di sentire “odio e disprezzo” nei confronti della leggenda maiorchina, per futili motivi.

«Non ci siamo mai piaciuti. Non sopportavo Nadal. Lo odiavo e lo disprezzavo ogni volta che lo vedevo. Mi motivava molto, quando giocavo con lui davo tutto me stesso. Non provavo quella rabbia verso Federer o Djokovic», ha detto. Poi ha spiegato la ragione delle sue affermazioni: «Molti dei suoi rituali mi facevano impazzire. Ho molti problemi con chi impiega così tanto tempo tra primo e secondo servizio».

Insomma… Parole che, comprensibilmente, hanno generato grande scalpore tra appassionati ed addetti ai lavori. Comunque, per la cronaca, l’australiano ha parlato anche del suo possibile rientro in campo: «Di sicuro ci proverò. Mi sono operato quattro volte e rientrare nel tennis di oggi è durissima; lo vorrei, ma terrei anche a rientrare a un certo livello. Non c’è tutta questa fretta». Staremo a vedere. Di certo meglio vederlo giocare che ascoltare o leggere le sue dichiarazioni.