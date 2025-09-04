Home » Approfondimenti » Media e social

Koopmeiners guarderà dalla tribuna Olanda-Polonia: il ct Koeman lo esclude per scelta tecnica

Il centrocampista non troverà posto nella distinta dei 23. Decisione pesante dal punto di vista psicologico. Da vedere cosa succederà per il match di domenica con la Lituania

Mp Genova 31/08/2025 - campionato di calcio Serie A / Genoa-Juventus / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Teun Koopmeiners

Non è un buon momento per Teun Koopmeiners. L’ex Atalanta è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Tudor alla Juve, diventando un panchinaro di lusso per i bianconeri. Quanto succede nei club è spesso l’anticamera di ciò che poi avviene anche in nazionale. E non c’è dunque da sorprendersi della scelta da parte del commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, che ha deciso di escluderlo per scelta tecnica dai convocati per la sfida di questa sera contro la Polonia.

Koopmeiners escluso per scelta tecnica da Olanda-Polonia: sarà in tribuna

A seguire quanto scritto da Tuttosport sull’argomento:

“Brutte notizie per Teun Koopmeiners dal ritiro dell’Olanda. Il centrocampista della Juventus è infatti stato escluso dalla lista dei convocati del ct Ronald Koeman per la partita di questa sera contro la Polonia. Una scelta a sorpresa quella dell’allenatore ex Barcellona, che ha dovuto rinunciare a due tra i venticinque calciatori chiamati per questa pausa nazionali. Oltre al classe 1998 sarà infatti assente anche Sem Steijn del Feyenoord”.

“L’Olanda scenderà in campo questa sera alle 20:45 a Rotterdam per la sfida di qualificazione al prossimo Mondiale contro la Polonia. Una partita importante per gli Orange, a cui non prenderà però parte Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus è infatti stato escluso dal ct Ronald Koeman non per motivi fisici, ma per pura scelta tecnica. Una decisione pesante dal punto di vista psicologico per il classe 1998, che sarà costretto ad assistere alla partita dalla tribuna con Sem Steijn, alla prima convocazione assoluta con l’Olanda”.
Leggi anche: Koopmeiners è a pezzi: farà una preparazione di due/tre settimane per recuperare fisico e morale (Repubblica)
“Koopmeiners era arrivato a questa pausa nazionali dopo aver raccolto poco più di un’ora di gioco da subentrato con i bianconeri nelle prime due partite di Serie A contro Parma e Genoa. Vedremo se l’ex Atalanta farà cambiare idea a Koeman in vista del prossimo impegno contro la Lituania di domenica 7 settembre o se dovrà già concentrarsi sul derby d’Italia contro l’Inter al rientro dalla sosta”.

 

