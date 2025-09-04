Koopmeiners guarderà dalla tribuna Olanda-Polonia: il ct Koeman lo esclude per scelta tecnica

Non è un buon momento per Teun Koopmeiners. L’ex Atalanta è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Tudor alla Juve, diventando un panchinaro di lusso per i bianconeri. Quanto succede nei club è spesso l’anticamera di ciò che poi avviene anche in nazionale. E non c’è dunque da sorprendersi della scelta da parte del commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, che ha deciso di escluderlo per scelta tecnica dai convocati per la sfida di questa sera contro la Polonia.

Koopmeiners escluso per scelta tecnica da Olanda-Polonia: sarà in tribuna

A seguire quanto scritto da Tuttosport sull’argomento:

“Brutte notizie per Teun Koopmeiners dal ritiro dell’Olanda. Il centrocampista della Juventus è infatti stato escluso dalla lista dei convocati del ct Ronald Koeman per la partita di questa sera contro la Polonia. Una scelta a sorpresa quella dell’allenatore ex Barcellona, che ha dovuto rinunciare a due tra i venticinque calciatori chiamati per questa pausa nazionali. Oltre al classe 1998 sarà infatti assente anche Sem Steijn del Feyenoord”.