Koopmeiners è a pezzi: farà una preparazione di due/tre settimane per recuperare fisico e morale (Repubblica)

Tudor lo ferma. Non tiene il ritmo perché fisicamente e moralmente è uno straccio, è stato l’acquisto più deludente ora però il tecnico prova a rimetterlo in forma

Ormai il verdetto è definitivo, Koopmeiners è l’acquisto più deludente della Juventus. Ora Tudor vuole recuperarlo attraverso una nuova preparazione atletica che ristabilisca fisico e morale del centrocampista. Lo scrive Repubblica:

Koopmeiners ha le gambe molli, non tiene il ritmo perché fisicamente è uno straccio e moralmente non è che stia molto meglio: per questo motivo l’olandese passerà un periodo di restauro di due o tre settimane, con allenamenti personalizzati, un lavoro incentrato sullo smaltimento dell’acido lattico in eccesso, il recupero della forza e un paio di partite in panchina.

L’olandese è uno straccio, deve alleggerire muscoli e cervello

Repubblica continua:

Koopmeiners, 60 milioni di costo o bonus inclusi, è stato l’acquisto più caro della Juventus di Giuntoli e al tempo stesso il più deludente (due gol appena), benché Thiago Motta gli abbia dato fiducia anche quando non veniva ricambiata.

I problemi fisici dell’olandese derivano da un’estate tormentata (pur di spingere l’Atalanta a cederlo alla Juve, si dichiarò depresso e smise di allenarsi con la squadra) e da un fastidioso infortunio alle costole che a ottobre l’ha

condizionato per diverse settimane.

Ora Tudor ci prova con questo periodo di remise en forme, sperando che alleggerisca muscoli e cervello di un calciatore in crisi conclamata.

Dire che i calciatori non sopportassero Thiago Motta, ci sembra un eufemismo. Mai si era vista una tale penuria di saluti social all’allenatore esonerato. Appena due: Mbangula e Bremer. Non solo ma alcuni calciatori reduci dagli impegni con la nazionale hanno deciso di tornare al lavoro un giorno prima, rinunciando ad una giornata di riposo e mettendosi subito a disposizione del nuovo tecnico Tudor. Sono Federico Gatti, Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez.

A tutto questo va aggiunto lo status su Instagram di Teun Koopmeiners peraltro fortemente voluto dal tecnico italo-brasiliano. Uno status emblematico di quale sia lo stato d’animo in casa juventina. “Tante cose positive questa settimana”, ha scritto l’olandese a corredo di una foto in cui indossa la maglia degli Orange e presumibilmente sta calciando il rigore contro la Spagna in Nations League. Rigore che ha segnato ma l’Olanda è stata eliminata. Quindi non c’è nulla da festeggiare. Il riferimento evidentemente è ad altro. Pronto il ‘like’ di Vlahovic, che con i Paesi Bassi non c’entra proprio nulla ma sicuramente ha ben centrato il motivo del buon umore del suo compagno di squadra. Oltre a Vlahovic, anche Thuram e Nico Gonzalez hanno messo il like.

