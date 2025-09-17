Kelly il nuovo idolo inaspettato dei tifosi della Juventus, al Newcastle fu un flop (Bbc)

Si è guadagnato la fiducia di Tudor; ha segnato due gol in pochi giorni contro Inter e Dortmund, passando da giocatore semi-sconosciuto, a eroe.

L’ex difensore del Newcastle Lloyd Kelly, ora alla Juventus, si sta trasformando in un idolo per i tifosi bianconeri; in Inghilterra non era così tanto apprezzato. Ieri ha segnato uno dei 4 gol contro il Dortmund in Champions.

Kelly è diventato l’eroe della Juventus dopo i gol contro Inter e Borussia Dortmund

La Bbc scrive:

Una settimana per Kelly da incorniciare. Ha segnato contro l’Inter sabato nella vittoria 4-3 e contro il Dortmund ieri. Il suo gol contro il Dortmund è stato il primo di un giocatore inglese per il club italiano in Champions League – e il secondo britannico a farlo, dopo il gallese Aaron Ramsey. Quattro giorni prima contro l’Inter, Kelly ha aperto le marcature all’Allianz Stadium nella sua 22a presenza con la Juve in tutte le competizioni. Ha iniziato la sua carriera nella Bristol City Academy e dopo otto anni ha lasciato il club per unirsi al Bournemouth; si è affermato come una figura chiave nella squadra, ma è andato via a zero nell’estate 2024, seguendo il suo ex tecnico Howe a Newcastle. Il club inglese lo ha però messo fuori rosa dopo appena 14 presenze. Dopo un inizio difficile alla Juve, si è guadagnato la fiducia di Tudor ed è probabile che ora sia diventato un nuovo idolo per i tifosi. Con i suoi gol è passato da giocatore semi-sconosciuto a un eroe inaspettato nel giro di pochi giorni.