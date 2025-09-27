Juventus-Atalanta 1-1. Juric ha ripreso la squadra in mano. Zhegrova è forte anche se è un po’ Venezia

Juventus-Atalanta finisce 1-1. Juric ha ripreso la squadra in mano. Zhegrova è forte anche se è un po’ Venezia

Anche con Juric l’Atalanta è una squadra solida. I bergamaschi sono rientrati con quattro punti dalle due trasferte consecutive di Torino. Tre punti contro i granata di Cairo (più che di Baroni) e uno oggi allo Stadium contro i bianconeri. L’Atalanta ha ben giocato. Squadra robusta. Che ha messo in mostra Soulemana che ha rapidità ed esultanza alla Oba Oba Martins. L’Atalanta nel finale è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di De Roon (doppio giallo) ma non si può dire che abbia seriamente rischiato. Lo schema juventino (vista la maglia non si può più dire bianconero) era sempre lo stesso: palla a Zhegrova (entrato al 64esimo) e poi si vede. L’albanese è certamente forte però gioca molto col pallone Come dicono a Milano, è un Venezia. È innamorato del pallone. E con lui in campo, sono arrivati meno rifornimenti per Yildiz che stazionava sull’altra metà del fronte d’attacco.

Per la Juventus secondo pareggio consecutivo. Tudor ha schierato Adzic e Yildiz a supporto di Openda che onestamente come prima punta non ci è parsa particolarmente temibile. Poiché un calciatore che ha dimostrato di essere forte in Bundesliga, vale la pena aspettare un altro po’. David invece non è proprio entrato in campo. Perché quando si è trattato di provare a pareggiare, il tecnico croato ha preferito puntare su Vlahovic. Buono il primo tempo, fino al gol dell’Atalanta. Palo di Kalulu in apertura. E gol sfiorato su tiro di Thuram deviato.

L’Atalanta ha disputato una partita accorta, potremmo dire saggia. Si è saputa difendere e quando ne ha avuta la possibilità, si è resa pericolosa. Il gol, nel finale di primo tempo, l’ha segnato Soulemana calciatore rapidissimo che con un’azione personale ha lasciato a bocca aperta la difesa della Juventus. Esultanza alla Oba Oba Martins, così come la velocità.

Juric sta riprendendo la squadra in mano. L’Atalanta i calciatori li ha. Secondo noi, resta una squadra temibile. Ha una rosa profonda e all’altezza, con elementi di spicco. Stanno per rientrare Ederson e Lookman.