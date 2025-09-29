Inter, Di Marco punge Simone Inzaghi: «Giocando spesso 90 minuti cresci di più rispetto a se esci sempre dopo un’ora…»

Vigilia di Champions frizzante in casa Inter, dove Federico Di Marco ha riservato una frecciata velenosa all’ex allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi. Parlando della sua forma fisica ai microfoni di Sky Sport, il 27enne milanese ha sottolineato che solo giocando con una certa continuità, e senza essere puntualmente sostituito, sta ritrovando una condizione tale da poter esprimersi ad alti livelli.

Le parole di Federico Di Marco

«Mi sono sempre allenato al 100%. Giocando più spesso 90 minuti cresci di più di condizione piuttosto che uscire sempre dopo un’ora…». Un concetto ribadito poi nella consueta conferenza alla quale si è presentato al fianco di mister Chivu. «Sto lavorando per ritrovare la fiducia. Puntiamo alla quarta vittoria di fila. Il nostro obiettivo è guardare sempre al presente o al futuro, mai al passato. Abbiamo iniziato con una vittoria e vogliamo continuare così», ha aggiunto l’esterno della Nazionale.

Inter, Lautaro preso di mira in allenamento. Chivu interrompe la sessione e sbotta: «Andate a Milanello»

Continua il periodo “no” nell’ambiente interista. Quest’oggi, infatti, si sono registrati attimi tensione ad Appiano Gentile durante la rifinitura alla vigilia della sfida col Cagliari. Il tecnico nerazzurro, Christian Chivu, è stato costretto ad interrompere la sessione di allenamento per prendere le difese del suo capitano Lautaro Martinez. Cosa è successo?

Lautaro Martinez contestato, interviene Chivu

L’Inter si stava allenando in vista della partita di domani sera (San Siro, ore 20:45). La sessione era in programma a porte chiuse ma sugli spalti figuravano alcuni invitati d’eccezione tra sponsor e “Inter Club”. Nel momento in cui l’attaccante argentino ha segnato un gol durante un’esercitazione, dalle tribune si è sentita una voce gridare: «Adesso fallo anche domenica!», suggerendo a Lautaro di darsi una svegliata, dopo l’inizio di stagione non esaltante.

Un frase interpretata come una provocazione anche dal tecnico rumeno, che ha fermato l’allenamento ed esclamato in direzione dell’uomo: «Per favore, rispettate chi lavora. Non voglio sentire parlare della domenica o di altre cose. Altrimenti andate a Milanello, qui si lavora e si sbaglia per migliorare». Terminato il breve siparietto, l’allenamento è poi regolarmente proseguito.