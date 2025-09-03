Il Parma dice no a Insigne: «Grazie, come se avessimo accettato»

No, grazie, Siamo a posto così. Lorenzo Insigne non tornerà in Serie A, non passando per il Parma perlomeno. L’a.d. Federico Cherubini, intervistato dalla Gazzetta di Parma ha chiuso al “caso”: “No, non arriverà Insigne. La rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni”.

Cherubini ha parlato anche della cessione di Leoni al Liverpool: “Ho sempre detto che la volontà della società, condivisa con la proprietà, era di tenere Giovanni: e lui ha sempre detto che sarebbe rimasto volentieri. Abbiamo anche rifiutato un’offerta del Newcastle, più vantaggiosa di quella arrivata poi dal Liverpool. Quando si sono fatti avanti i Reds, i piani sono cambiati: sia perché l’offerta era molto interessante, sia perché Giovanni ha fatto capire di essere molto contento di approfittare di questa chance. Da un lato, dispiace ovviamente aver perso un giocatore così promettente, dall’altro c’è l’orgoglio per un club come il nostro e un riconoscimento per chi ha creduto in questo ragazzo in tempi non sospetti, quando non aveva giocato che poche partite in B”.