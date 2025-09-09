In Repubblica Ceca arrestato il “pilota” della Ferrari, un uomo che sfrecciava da anni con la sua Rossa

Un uomo, 51enne, è stato arrestato lo scorso fine settimana a Buk, in Repubblica Ceca, mentre si trovava alla guida di una monoposto dipinta con i colori e i loghi della Ferrari. L’uomo era ricercato da diversi anni in quanto più volte era stato segnalato al volante di auto da corsa su autostrade aperte al traffico.

Uomo arrestato in Repubblica Ceca, guidava un auto da corsa con loghi della Ferrari

A seguire quanto riportato da Marca:

“La polizia ceca questo fine settimana ha messo fine ad una storia che andava avanti da diversi anni. Quella di un uomo alla guida di un’auto da corsa su autostrade aperte al traffico. Il pilota 51enne è stato arrestato nel comune di Buk, a circa 60 chilometri da Praga, dopo essere stato sorpreso alla guida di una monoposto dipinta con i colori e i loghi Ferrari”.

Per anni, le autorità erano sulle sue tracce, ma non riuscivano a rintracciarlo a causa del casco che ne copriva l’identità. Questa volta non l’ha fatta franca in quanto gli agenti lo hanno seguito, Marca prosegue:

“Il veicolo, una Dallara Gp2/08, era stato avvistato numerose volte dal 2019 mentre sfrecciava ad alta velocità nei pressi della capitale ceca. Per anni, le autorità non sono state in grado di identificare il conducente perché indossava sempre il casco. In questa occasione, gli agenti sono riusciti a seguire l’auto fino a una proprietà privata e ad arrestarne il proprietario”.

“Secondo fonti della polizia, l’arresto è avvenuto dopo che diversi testimoni hanno condiviso un video dell’auto che percorreva l’autostrada D4 e faceva rifornimento in una stazione di servizio. La soffiata ha permesso alle pattuglie della zona di localizzare l’auto in pochi minuti e infine di intercettarla. Sia l’etilometro che il test antidroga eseguiti sul conducente sono risultati negativi”.