Il super-agente Barnett è accusato di aver violentato e torturato per sei anni la sua “schiava sessuale” (Telegraph)

Le accuse sono pesantissime e coinvolgono anche le agenzie di rappresentanza più grandi del pianeta, tra sport e Hollywood

Jonathan Barnett, uno dei più famosi e potenti procuratori del calcio mondiale, è accusato di aver avuto una “schiava sessuale” per sei anni, durante i quali l’avrebbe “torturata” e violentata “più di 39 volte”. Il 2 luglio – scrive il Telegraph – è stata depositata presso la Corte Distrettuale Centrale della California una causa legale di 60 pagine nella quale si legge di “caso di abuso istituzionale ai massimi livelli”.

Gli amici di Barnett hanno definito le accuse “un romanzo bizzarro” e “caccia alla streghe”. Da parte sua, il procuratore 75enne ha affermato di “non vedere l’ora di essere completamente scagionato”.

Il punto, scrive il Telegraph, è che mentre la giustizia farà il suo corso “in gioco c’è non solo il suo futuro, ma anche quello della famosa agenzia che ha co-fondato e della sua società madre. Stellar e il suo colosso americano proprietario, la Creative Artists Agency – entrambi indicati come imputati nella causa – si stanno preparando a combattere un caso incendiario che minaccia la loro reputazione di leader mondiale non solo nello sport, ma anche a Hollywood“. Insomma è un caso di proporzioni enormi.

“In oltre 30 anni, Stellar, fondata dal tenace Barnett e dal suo collega agente David Manasseh, è ​​arrivata ai vertici del settore dei talenti con una lista clienti e una reputazione all’altezza del nome dell’azienda. Barnett aveva già ottenuto buoni risultati convincendo il pugile Lennox Lewis a diventare professionista, ma i primi clienti di Stellar furono i giocatori di cricket pakistani Wasim Akram e Waqar Younis durante il loro tour in Inghilterra del 1992. Tra i primi accordi di svolta, il trasferimento di Brian Lara al Warwickshire, poco prima che segnasse un record mondiale di 375 punti per le Indie Occidentali contro l’Inghilterra nel 1994, ma fu un passaggio al calcio durante l’inizio degli anni di boom della Premier League che offrì rendimenti ben più elevati. Nel 2019, Forbes aveva nominato Barnett miglior agente al mondo dopo aver negoziato 1,04 miliardi di sterline in commissioni di trasferimento e contratti”.

Il suo affare più noto è il trasferimento record di Gareth Bale dal Tottenham al Real Madrid per 85 milioni di sterline. Ma nel suo portafoglio ha avuto gente come Ashley Cole, Peter Crouch, Ledley King, Jack Grealish e Jordan Pickford. Stellar è stata acquisita dall’agenzia di talenti di Hollywood ICM Partners nel 2020, con ICM acquisita da CAA nel 2022, suggellando quella che è stata una storia di inequivocabile successo, scrive ancora il Telegraph.

Il giornale inglese ricostruisce il caso. “Le accuse contro Barnett affondano le radici nei primi anni di Stellar: la ricorrente, identificata solo come Jane Doe (classico nome fittizio che si usa negli Stati Uniti, ndr), afferma di averlo incontrato per la prima volta tramite un atleta professionista a Londra negli anni ’90. Molti anni dopo, sostiene, Barnett riconobbe la sua fotografia online e le inviò un messaggio. Racconta che avevano già parlato prima, nel 2017, quando Barnett le chiese di pranzare all’esclusivo ristorante George a Mayfair. Le offrì un lavoro e, più tardi quello stesso anno, si trasferì dall’Australia al Regno Unito con i suoi figli adolescenti, con le spese coperte da Stellar. Quando lo fece, Barnett le chiese di incontrarlo in una stanza d’albergo. I giornali affermano poi che, al suo arrivo, lui le disse di “possederla” prima di violentarla. La causa prosegue affermando che da quel momento in poi Barnett ordinò alla donna di obbedirgli chiamandolo “Mio Padrone” e di “non dire mai che mi fa male”.

“Nei successivi sei anni, la donna sarebbe stata presumibilmente incaricata da Barnett di filmarsi mentre compiva atti degradanti come bere urina, ingerire feci o infliggersi dolore fisico. In alcune occasioni, ha affermato di essere stata “legata per tutta la notte senza cibo né acqua”.

“Secondo la richiesta civile, gli abusi di Barnett sono stati resi possibili grazie “all’assistenza dei suoi dipendenti, contabili, emissari e familiari”, con pagamenti regolari da parte di Stellar al ricorrente elencati come parte della causa. La donna sostiene che Barnett abbia usato il suo denaro e il suo potere “per mantenere un controllo coercitivo su di lei”, affermando di non sentirsi in grado di andarsene a causa delle ripetute minacce che la tenevano “in preda al timore per la sua vita e per quella dei suoi figli”. Ha descritto dettagliatamente di essere “in schiavitù finanziaria”.

I documenti affermano che Barnett “o agiva in piena vista” oppure che gli imputati (tra cui la CAA) “hanno scelto di ignorare deliberatamente i segnali d’allarme evidenti delle violazioni dei diritti umani commesse da Barnett”, si legge nella denuncia. “Entrambi gli scenari sono riprovevoli”.

La vittima “sostiene di aver finalmente trovato il coraggio di affrontare Barnett a casa sua nel dicembre 2021, spingendo Barnett a tentare di raggiungere un accordo con lei. “Decise di guidare fino a casa sua con la borsa contenente gli oggetti sessuali che lui usava per torturarla e di lasciarli sulla soglia di casa”, si legge nella denuncia. “Quando arrivò, con sua sorpresa, Barnett era fermo davanti a casa, vicino a un’auto con autista della CAA Stellar. La signora Doe si fermò accanto all’auto e fece segno all’autista di avvicinarsi al finestrino. Al suo avvicinarsi, lei gli disse: ‘Non so voi, ma mi ha intrappolata come una schiava’. Poi gli porse la borsa contenente gli oggetti sessuali e disse: ‘Questa è per Jonathan Barnett'”.

La denuncia afferma inoltre che: “Dopo aver visto la signora Doe, Barnett si è avvicinato all’auto, si è sporto verso il finestrino lato passeggero e ha detto qualcosa del tipo: ‘Ti spacco la faccia e ti spezzo le gambe se parli ancora di questo. Non pensare che sarai al sicuro se torni a casa’“.

I presunti abusi sembrano essere cessati nel 2023. La chiave del caso – continua il Telegraph – e di ciò che accadrà alle aziende coinvolte, è la responsabilità di CAA o Stellar qualora una qualsiasi delle accuse venisse provata. La causa prevede una dozzina di richieste di risarcimento finanziario, due delle quali contro Barnett, nove contro una combinazione di CAA e/o Stellar e una contro tutti i ricorrenti.

La CAA ha negato che la presunta vittima abbia mai lavorato per l’azienda e le è stata concessa una proroga per presentare la sua risposta al reclamo.

La CAA si è fusa con Stellar a settembre 2021 per 626 milioni di sterline. “L’operazione più importante del suo genere e ha cambiato il volto del settore delle agenzie, creando due società madri che ora contano oltre 3.000 dipendenti distribuiti in 25 paesi. Con l’acquisizione di ICM Stellar Sports, hanno anche aggiunto 807 calciatori alla scuderia, per un valore di mercato complessivo di 1,32 miliardi di sterline”.