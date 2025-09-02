Il Psg e le conseguenze della guerra in Ucraina: Zabarnyi rifiuta rapporti con il russo Safonov

La guerra in Ucraina è ancora molto presente, anche se molti se ne sono dimenticati. Illya Zabarnyi, giocatore del Psg nato lì, ne ha parlato nell’ultima intervista su YouTube Football 360. Luis Enrique ora ha una bella gatta da pelare.

«Nel mio Paese, una guerra su larga scala va avanti da quattro anni. I russi sono gli aggressori che tentano invano di distruggere la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina. La guerra continua e non mantengo alcun rapporto con i russi», ha dichiarato senza mezzi termini il difensore.

Luis Enrique ha una bella gatta da pelare

Riporta Mundo Deportivo:

“Quello che molti hanno notato poco è che in squadra con lui c’è un compagno russo: il portiere Matvéi Safónov. E no, con lui non fa né farà eccezioni, come ha chiarito durante l’intervista.”

«Per quanto riguarda il mio compagno di squadra, devo interagire con lui a livello professionale durante gli allenamenti e assolverò ai miei doveri verso il club. Finché la guerra continuerà, sostengo pienamente l’isolamento totale del calcio russo nel mondo», ha sentenziato.

Una situazione della quale non è estraneo nemmeno l’allenatore di entrambi, Luis Enrique, che non ha evitato di esprimere la sua opinione quando gli è stato chiesto: «Il calcio deve stare al di sopra di qualsiasi pensiero politico», ha detto l’asturiano qualche giorno fa in conferenza stampa. Tuttavia, sembra che Illya Zabarnyi non sia molto disposto a cambiare idea.