Barcellona, riaprirà mai il Camp Nou? Prima o poi accadrà ma la gestione è inspiegabile (As)

Il ritorno del Barcellona al Camp Nou, ribattezzato Spotify, sta diventando una vera e propria odissea. Dopo aver annunciato più volte date di riapertura – dal novembre 2024 al Clásico di primavera – il club non è ancora in grado di stabilire quando potrà tornare a giocare nel suo stadio. I ritardi nei lavori, le difficoltà burocratiche e la mancanza di comunicazione trasparente hanno alimentato il malumore dei tifosi e le critiche interne, mettendo sotto pressione Laporta. Nel frattempo la squadra è costretta a giocare altrove, con lo stadio Johan Cruijff adattato in fretta (ma ha solo 7mila posti a sedere! ndr). Ne scrive Diario As.

Anche la pazienza dei tifosi del Barcellona sul Camp Nou ha i suoi limiti (As)

Così il quotidiano spagnolo:

“La pazienza, anche quella dei tifosi del Barcellona, ha i suoi limiti. L’ultimo intoppo nel ritorno al Camp Nou di Spotify sta già iniziando a farsi sentire su un consiglio che si è svuotato del suo peso promettendo date di ritorno che, peraltro, nessuno ha richiesto. Il ritorno era stato promesso per novembre dello scorso anno, in concomitanza con il 125° anniversario del club, poi per l’inizio del 2025 e infine per il Clásico contro il Madrid in primavera. Nessuna delle tre date è stata confermata. […]

Ad oggi, nessuno sa dove si giocherà la prossima partita contro il Getafe, in programma il 21. La vicepresidente Elena Fort ha preso precauzioni questa volta. […] Data questa situazione, diverse voci all’interno del Barcellona si sono levate in massa per criticare l’attuale consiglio direttivo per la sua gestione. Víctor Font, ex candidato alla presidenza, ha dichiarato: «La gestione mi sembra inspiegabile. Governare un club è sempre molto difficile: tutti commettiamo errori, le cose possono essere fatte meglio o peggio, ma ciò che è inaccettabile è l’inganno.»

Joan Camprubí Montal, leader della piattaforma “Som un Clam”, che ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni, è stato schietto: «L’assegnazione dei progetti di costruzione è stata un fallimento e la gestione è irregolare. E resta da vedere se i 300 milioni di euro che l’impresa edile ha promesso di pagare per i ritardi saranno reclamati. Laporta dovrebbe rispondere a molte domande.»

Nel frattempo, il club sta lavorando per adattare lo stadio Johan Cruijff alle normative della Liga, in particolare per quanto riguarda il Var, e ha messo in vendita i biglietti per la partita con priorità per i soci abbonati al Montjuïc nelle ultime due stagioni.”