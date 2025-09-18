Il City è favorito sul Napoli, ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex (Tuttosport)

Il Napoli torna in Champions e lo fa col botto affrontando questa sera la formazione di Guardiola. Tuttosport in un pezzo di analisi sulle statistiche di Manchester City-Napoli e le quote relative alla gara di Champions di questa sera, sottolinea come i pronostici vadano tutti a favore dei padroni di casa, ma ricorda anche la regola dell’ex.

“Il ritorno del Napoli in Champions League parte dunque da Manchester contro la formazione di Guardiola che ha iniziato la stagione a corrente alternata. Una vittoria all’esordio in Premier League contro i Wolves a cui hanno però fatto seguito 2 ko contro Tottenham prima e Brighton poi. Infine, domenica scorsa, la vittoria nel derby contro lo Utd per 3-0.

Un andamento che lascia aperta la porta della speranza alla formazione di Antonio Conte che, al contrario, viene da un 3 su 3 in avvio di serie A (battute, nell’ordine, Sassuolo, Cagliari e Fiorentina con 6 reti complessivamente realizzate e soltanto 1 subìta). Per le quote l’1 non sembra in discussione ma, forse, il Napoli ha qualche carta da giocare. Hojlund, fino a fine agosto un “Red Devil”, potrebbe sentire ancora la rivalità con i cugini del City (e ha dimostrato contro la Fiorentina di saperci fare) senza contare che nel calcio esiste la “legge dell’ex” (e nessuno più di KDB potrebbe farla rispettare ancora una volta). Può starci il Goal”.