Per i bookmakers il City ha già vinto: il pareggio del Napoli è quotato a 4

Il Napoli ha poche, pochissime, possibilità di fermare il City a Manchester. Praticamente tutti i bookmakers – riporta Agipronews – puntano sugli inglesi. La vittoria della squadra di Guardiola è offerta a 1,65 su Snai, mentre pareggio e successo del Napoli sono in lavagna rispettivamente a 4 e 4,90. E’ un affare, il Napoli: se punti un euro e gli azzurri vincono ne porti a casa quasi 5.

Tre dei quattro precedenti tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive e gli esperti prevedono una sfida da Over anche domani: questo esito è visto a 1,70 su Planetwin365, mentre l’Under è fissato addirittura a 2,05. L’1-0 e l’1-1 sono i risultati più ‘gettonati’ dagli esperti: si giocano entrambi a 8, mentre 2-0 e 2-1 salgono a 8,50. Le quote si impennano in caso di blitz del Napoli: l’1-2 vale 16, l’1-3 è dato a 36.

Un gol da ex di Kevin De Bruyne paga 7,50 volte la posta, di Hojlund a 4,50, di McTominay a 5. Nel City lo spauracchio è ovviamente Haaland: una rete del norvegese (la 50esima in Champions) si gioca a 1,80, quella di Foden (che domenica ha sbloccato il derby) a 3,25. Un guizzo dell’ex rossonero Reijnders sale invece a 3,75.