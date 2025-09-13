Hojlund: «Un gol importante per preparare al meglio la trasferta in Champions»

Anguissa: «Sappiamo che le partite dopo il break della Nazionali sono difficili, abbiamo vinto e questa è la cosa più importante»

Il player of the match della sfida contro la Fiorentina, Anguissa e Rasmus Hojlund, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport

Rasmus non hai perso il feeling col gol

«Sono molto felice del gol e della vittoria»

Leggi anche: Il Napoli sembra di un’altra categoria (3-1). Fiorentina schiantata. Dagli anti-Lukaku sospiri d’amore per Hojlund

Il tupo primo impatto con la squadra?

«Era molto importante vincere oggi, un gol importante per preparare al meglio la trasferta in Champions»

Sarà un ritorno importante a Manchester e che sensazioni hai?

«Ovvio che è importante tornare in Champions»

Anguissa avete dato una conferma importante a Conte

«Lo sappiamo che le partite dopo il break della Nazionali sono difficili, abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Ho visto una squadra che ha fatto di tutto per vincere»

Che consigli gli hai dato?

«Nessuno, sappiamo la qualità che ha»

Il ritorno in Champions?

«Siamo molto contenti, dobbiamo lavorare per fare il nostro lavoro, pensiamo a vincere partita dopo partita»