Højlund sulla strada di McTominay, l’esordio col Napoli ha provocato problemi al fegato al Manchester United

Giornali e tifosi hanno notato la prima di Højlund. Devono ringraziare il genio di Ten Hag e Amorim se hanno buttato dalla finestra due grandi giocatori

Højlund e McTominay, gli scarti di lusso dello United che fanno la fortuna del Napoli. I giornali e i tifosi britannici si mordono le mani per quello che lo United è riuscito a fare prima con Scott McTominay e poi con Rasmus Hojlund. La crisi del Manchester United ha avuto come effetto collaterale un inatteso regalo per il Napoli. Due giocatori considerati esuberi a Old Trafford – Rasmus Højlund e Scott McTominay – stanno diventando pedine decisive per i campioni d’Italia.

Ringraziassero Ten Hag e Amorim

Secondo il Manchester Evening News, L’attaccante danese, costato allo United 72 milioni di sterline appena due anni fa, era scivolato indietro nelle gerarchie dopo l’arrivo di Sesko, Mbeumo e Cunha e la sfiducia della dirigenza. Ceduto in prestito con obbligo di riscatto, si è presentato così ai suoi nuovi tifosi: “Arrivo con molta esperienza internazionale, ma anche con molto da dimostrare. Voglio mettermi in mostra nella squadra migliore d’Italia.” E sui commenti i fan si scatenano “il problema non era Höjlund. In bocca al lupo a lui, è ancora un ragazzo molto giovane con un grande potenziale. Non mi sorprenderebbe vederlo tornare in Premier League a giocare per una squadra davvero competitiva”. “Sono davvero contento per Hojlund. Ha dimostrato di saper fare sotto un allenatore intelligente e in un sistema che sfrutta i suoi punti di forza. Purtroppo, Sesko subirà la stessa sorte di Hojlund la scorsa stagione”. “Amorim fuori!”

Højlund bollato allo United campione a Napoli

Anche il Sun sottolinea il paradosso della vicenda: Un calciatore bollato come flop in Inghilterra che al primo colpo in Italia diventa decisivo. I tifosi dello United hanno reagito con amarezza, convinti che il club sia “maledetto”. “So the problem is Manchester United?”, si chiedeva un supporter sui social, dopo aver visto il danese battere l’ex portiere David de Gea.

In Scozia ricordano McTominay

Se Højlund ha avuto un impatto immediato, The Scotsman ricorda come Scott McTominay abbia già compiuto lo stesso percorso un anno fa. Il centrocampista scozzese, messo da parte da Erik ten Hag, ha trovato in Italia la sua dimensione, diventando punto fermo del Napoli scudettato. A Firenze ha guidato la squadra con la sua solidità, mentre Højlund festeggiava il primo gol azzurro.

Due storie parallele che si intrecciano: due giocatori “scartati” dallo United che oggi, insieme a De Bruyne, incarnano il nuovo Napoli di Antonio Conte. In Inghilterra c’è chi rimpiange le decisioni prese, ma a Napoli non possono che sorridere: la crisi dei Red Devils è diventata l’occasione d’oro per continuare a vincere.