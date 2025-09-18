«È chiaro che Kevin voleva disputare questa partita. De Bruyne ha tanta qualità, avrebbe voluto giocare, è stata la decisione dell'allenatore, è andata così»

Hojlund: «De Bruyne? L’allenatore decide, dobbiamo rispettare le sue scelte»

Hojlund dice due battute dopo la partita, intervista che mandano in onda a Sky Sport:

«Era difficile oggi, giocare contro il City in questo stadio già è molto molto dura in parità numerica. È ancora più difficile in inferiorità numerica. Molto difficile».

De Bruyne era triste?

«È chiaro che voleva disputare questa partita. È l’allenatore che decide, dobbiamo rispettare le sue scelte. È chiaro che Kevin ha tanta qualità, avrebbe voluto giocare, è stata la decisione dell’allenatore, è andata così».