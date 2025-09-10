Hojlund, Conte ha la tentazione di schierarlo subito titolare a Firenze (Gazzetta)

Hojlund titolare a Firenze? È possibile. Ne scrive la Gazzetta dello Sport:

Hojlund potrà cominciare a pensare soltanto al Napoli, allo scudetto che porta sul petto e a quella Champions che lo ha visto grande protagonista due stagioni fa, nell’anno d’esordio al Manchester United: 5 reti in sei presenze, 489 minuti complessivi in campo. E quella sensazione di trovarsi davanti a un centravanti dalle potenzialità clamorose. Ed è per questo che il Napoli ci ha scommesso senza indugiare, nonostante un affare complessivo da 50 milioni di euro. Ma dopo l’infortunio di Lukaku, serviva un centravanti capace di fare la differenza, in Italia come in Europa.

Il danese attacca benissimo la profondità, ha gambe veloci e resistenti. Nonostante l’altezza (191 centimetri), sa sprintare nei primi metri e tenere bene sul lungo. E adesso Conte studia il modo di inserirlo nei nuovi meccanismi napoletani: la tentazione di dargli una chance già a Firenze c’è. È forte. Di sicuro arriverà il debutto, ma Rasmus vorrebbe provare subito l’emozione della prima da titolare. Ha lasciato Manchester dopo essere finito ai margini del progetto: ha scelto Napoli per tornare a sentirsi un giocatore importante, ma anche per l’ambizione del club e la passione della città. E questa nuova sfida lo elettrizza.

Dovrà imparare a fare il lavoro di sponda che garantiva Romelu e che sta cercando di metabolizzare anche Lucca, rimasto a secco nelle prime due uscite stagionali.

«Hojlund non è un talento eccezionale ma è un gran lavoratore, non polemizza mai. Ha fatto bene a preferire il Napoli al Milan»

L’ultimo colpo del Napoli per questa sessione di calciomercato estiva sarà Rasmus Hojlund, che arriverà in azzurro per sostituire Lukaku, dopo il lungo stop avuto dal belga. Il giornalista danese Karsten Krogh, esperto di calcio internazionale e anche di Serie A, ha detto la sua sul nuovo acquisto dei partenopei. Spiegando come il giocatore abbia fatto bene a preferire il Napoli al Milan. A seguire quanto scritto sul proprio profilo “X”.

«Dovrebbe essere un’ottima mossa per Højlund. Avrà un allenatore di prima classe e si unirà a una squadra che ha uno stile e una filosofia di gioco ben definiti. Conte non valuterà Højlund solo in base ai gol segnati, ma anche in base alla disciplina e alla dedizione al lavoro. Caratteristiche che sono punti di forza di in Højlund. Il Napoli è attualmente in una posizione nettamente migliore rispetto al Milan. C’è una visione chiara, ci sono ottime finanze e una squadra forte e affiatata. E, cosa quasi più importante, il Napoli, a differenza del Milan, è in Europa in questa stagione. Con un minimo di otto partite europee, Højlund ha quasi la garanzia di giocare tante gare ai massimi livelli. Non sarebbe successo lo stesso al Milan. Ottima scelta da parte di Højlund e ottima per tutti gli appassionati di serie A».

Oltre a ciò che si legge su “X”, ecco un altro giudizio rilasciato da Krogh al Napolista.

Leggi anche: Difficile pensare che Hojlund possa stravolgere le nuove gerarchie sin da subito (Gazzetta)

«Forse l’unica cosa da aggiungere è che Højlund è un giocatore di squadra. Non si lamenta mai con la stampa. Lavora sodo in ogni modulo e per ogni allenatore. Non è un talento eccezionale e non ha un gran tocco di palla, ma è forte e veloce (nell’Atalanta è stato il giocatore più veloce della squadra sui 40 metri, sprint). Ha ancora molto da imparare, ma lo sa e ha sempre un atteggiamento positivo. Si dice che il Manchester United gli abbia spento la luce negli occhi. Ma quel club può rovinare chiunque».