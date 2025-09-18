Guardiola: «Sono molto soddisfatto per una partita contro un avversario sempre molto difficile da affrontare»

Dopo la vittoria contro il Napoli in Champions, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza

Guardiola in conferenza

«Sono molto soddisfatto per una partita contro un avversario sempre molto difficile da affrontare, mantenere la calma era fondamentale. Nei piccoli spazi Doku è velocissimo, ha preso le sue occasioni e ha fatto gol».

I 50 gol di Haaland in Champions League? «Siamo fortunati ad averlo, ci sono giocatori fortissimi come Lewandowski e Cristiano Ronaldo che hanno segnato tanti gol e anche lui ne ha fatti, è fantastico. Se continua così può diventare il capocannoniere della storia della Champions League, se mantiene questo ritmo»

Visti miglioramenti? «Sì, è tutta esperienza e mentalità».

Sulle sostituzioni: «Rodri sta bene, mi ha chiesto di uscire. Abbiamo visto come ci ha aiutato Foden, ha giocato vicino ad Haaland come nell’anno della vittoria del campionato. Siamo contentissimi, sappiamo che è soddisfatto e contento, è un talento naturale»

La chiave per far rinascere Foden? «Non metterlo sotto pressione, ognuno nella propria vita vuole essere amato e lui deve sentirsi coccolato ed abbracciato in ogni aspetto della sua vita. Poi risponde in campo»

Nico O’Reilly? «Già lo scorso anno ha fatto vedere il suo livello, può giocare in 3-4 posizioni però aveva qualche punto debole all’uscita dal settore giovanile, è migliorato nell’uno contro uno e palla al piede«

Cosa farete in questi due giorni? «Domani ci faremo una bella camminata (ride, ndr). Dobbiamo recuperare le energie, ci riposeremo in vista di domenica»