Guardiola: «Conte mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani. Ho grande rispetto per lui»

Domani sera, ore 21 all’Ethiad Stadium, Manchester City e Napoli si affronteranno in Champions League nella gara valida per il primo turno della fase campionato. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore degli inglesi Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

City-Napoli, le parole di Guardiola in conferenza

C’è attesa per l’incontro con Kevin De Bruyne? Si aspettava questo impatto in Italia?

«Dopo la partita sicuramente lo incontrerò… Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per performare ad alto livello».

Come valuta l’impatto avuto da Donnarumma sulla squadra?

«Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio viene da tanti anni ad alti livelli e a 26 anni è sicuramente un portiere top».

Sorpreso da quanto McTominay stia riuscendo ad incidere al Napoli dopo l’addio allo United?

«Non sono sorpreso, ha un’ottima condizione. Ha giocato in una squadra che ha vinto la Serie A e quando vinci qualcosa significa sempre che ogni giocatore ha performato al suo massimo livello».

Sorpreso da come Antonio Conte ha rivitalizzato il Napoli dopo un’annata fallimentare?

«E’ un top class manager, ovunque è stato ha fatto bene quindi non sono affatto sorpreso».

Il calendario è subito intasato: vi siete dati delle priorità?

«La nostra priorità è sempre la prossima partita, com’è sempre stato da quando io sono arrivato qua. Non puoi scegliere fra una competizione e l’altra. Fra pochi giorni l’Huddersfield sarà la partita più importante per me. Prendiamo seriamente ogni singola gara».

Che partita sarà fra una delle favorite e una delle outsider come Napoli?

«Sarà una partita durissima, senza dubbio».

Se potesse togliere un giocatore al Napoli chi sceglierebbe?

«Io sono felice della mia squadra ed il Napoli è una squadra molto forte».

Conte l’ha fatta soffrire col Chelsea e col Tottenham…

«Sì, ma vedremo domani…. Ho grande rispetto per mister Conte».