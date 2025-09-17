Home » Approfondimenti » Media e social

Per ora Conte-Guardiola è 4-3, solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep (Corsport)

Ha vinto anche l'ultima sfida: Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d’ora. Nessun pareggio tra i due allenatori

Conte Guardiola

Tottenham Hotspur's Italian head coach Antonio Conte (L) is greeted by Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola ahead of the English Premier League football match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 19, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Conte-Guardiola 4-3. Gli scontri diretti tra i due tecnici – avvenuti tutti in Premier League – vedono l’allenatore del Napoli in vantaggio. Ha una percentuale di vittorie del 57%, solo Luis Enrique ha fatto meglio col 60%.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Antonio Conte sa come battere Pep Guardiola. Lo ha già fatto in passato, lo ha fatto spesso in carriera durante i loro incroci in Premier League. L’ultimo il 5 febbraio 2023, Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d’ora. I due allenatori, rivali domani all’Etihad per l’esordio in Champions League, si affronteranno per l’ottava volta in carriera. Per la prima volta in competizioni europee, fuori dai confini inglesi. E sarà City-Napoli, Premier contro Serie A. I sette precedenti sono tutti legati alle avventure oltremanica di Conte. In totale, quattro vittorie per l’allenatore del Napoli e tre per Guardiola. Nessun pareggio. 

Conte, dopo Luis Enrique, è stato anche l’allenatore contro cui Guardiola ha perso più partite in proporzione ai match disputati (almeno cinque). Per fare un esempio, l’allenatore ad aver battuto più volte Guardiola è stato Klopp: 11 sconfitte per Pep, sì, ma in 30 partite. Oppure Mourinho: 7 trionfi dello Special One in 25 incontri (con 11 vittorie di Guardiola). Con il 57%, Conte ha la seconda percentuale più alta di tutti i suoi colleghi, dietro solo a Luis Enrique (60%) che in cinque precedenti contro il tecnico del City ne ha vinti tre e persi due. Nella speciale classifica figura anche Ancelotti (5 successi su 14 e 6 sconfitte).

