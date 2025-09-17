Per ora Conte-Guardiola è 4-3, solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep (Corsport)

Conte-Guardiola 4-3. Gli scontri diretti tra i due tecnici – avvenuti tutti in Premier League – vedono l’allenatore del Napoli in vantaggio. Ha una percentuale di vittorie del 57%, solo Luis Enrique ha fatto meglio col 60%.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Antonio Conte sa come battere Pep Guardiola. Lo ha già fatto in passato, lo ha fatto spesso in carriera durante i loro incroci in Premier League. L’ultimo il 5 febbraio 2023, Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d’ora. I due allenatori, rivali domani all’Etihad per l’esordio in Champions League, si affronteranno per l’ottava volta in carriera. Per la prima volta in competizioni europee, fuori dai confini inglesi. E sarà City-Napoli, Premier contro Serie A. I sette precedenti sono tutti legati alle avventure oltremanica di Conte. In totale, quattro vittorie per l’allenatore del Napoli e tre per Guardiola. Nessun pareggio.

Conte, dopo Luis Enrique, è stato anche l’allenatore contro cui Guardiola ha perso più partite in proporzione ai match disputati (almeno cinque). Per fare un esempio, l’allenatore ad aver battuto più volte Guardiola è stato Klopp: 11 sconfitte per Pep, sì, ma in 30 partite. Oppure Mourinho: 7 trionfi dello Special One in 25 incontri (con 11 vittorie di Guardiola). Con il 57%, Conte ha la seconda percentuale più alta di tutti i suoi colleghi, dietro solo a Luis Enrique (60%) che in cinque precedenti contro il tecnico del City ne ha vinti tre e persi due. Nella speciale classifica figura anche Ancelotti (5 successi su 14 e 6 sconfitte).