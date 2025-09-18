Gilmour: «De Bruyne torna a casa, per McTominay sarà un derby»

A Sky: «Kevin è arrivato a Napoli da pochissimo tempo e non vede l’ora di giocare. Per Scott è un po’ diverso, per lui sarà un derby: è un ragazzo di Manchester e sa bene cosa vuol dire giocare qui».

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour è intervenuto ai microfoni di Sky in attesa del fischio di inizio della gara con il Manchester City.

Le parole di Gilmour

Ci racconti le sensazioni? De Bruyne che torna a casa sua e McTominay che qui giocava il derby:

«Sì, per Kevin e Scott sarà come tornare a casa, soprattutto per Kevin che è arrivato a Napoli da pochissimo tempo e non vede l’ora di giocare. Per Scott è un po’ diverso, per lui sarà un derby: è un ragazzo di Manchester e sa bene cosa vuol dire giocare qui».

