Gilardino: «Contro il Napoli bisogna evitare di allungare il campo, saremo stretti e compatti»

In vista della gara tra Napoli e Pisa di domani sera alle 20:45, Alberto Gilardino – tecnico del Pisa stesso – è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito il suo intervento integrale in presentazione del match.

Gilardino: «A Napoli senza paura, Stengs subirà un lungo stop»

Quali sono le condizioni di Stengs?

«Stengs ha avuto un problema all’adduttore. Aspettiamo gli ultimi esiti ma credo che l’infortunio all’adduttore sia stato grave. Speriamo che i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi. Dobbiamo valutare anche Denoon, in questo caso però non si tratta di una cosa grave.»

Come si affronta la sfida di Napoli?

«La parola paura non può esserci nel nostro vocabolario. Dobbiamo giocare con compattezza e fiducia. Dirò ai ragazzi di dare tutto a Napoli. Per come li vedo lavorare ho grandissima fiducia nei loro confronti. C’è il desiderio di sfidare una grandissima squadra. Dobbiamo mantenere compattezza e linee molto strette. Non dobbiamo allungarci troppo come con l’Udinese. Serve voglia di sacrificarsi e di determinare una volta che avremo il pallone tra i piedi.»

Cosa serve per trovare la strada giusta?

«Tutto passa dalle prestazioni. Non dobbiamo avere paura o frenesia ma equilibrio e lucidità.»

Come sta Lorran?

«Sta bene, arriva da un campionato diverso come quello brasiliano e serve pazienza. presto potrò fare affidamento anche su di lui. E’ molto attenzionato da parte mia così come tutti i ragazzi della rosa.»

Dal punto di vista tattico ha provato qualcosa di nuovo e come si risolve il problema del gol?

«Ho valutato anche di giocare con due punte con una mezzala più offensiva ma anche i tre centrocampisti. C’è volontà di confrontarsi, è una cosa in più da poter proporre o dall’inizio o gara in corso. Sono tutte valutazioni che ho fatto. Ho ancora 24 ore di tempo. Tramoni può fare anche il secondo attaccante e avere più libertà ma anche giocare dove ha giocato finora. Le soluzioni sono tante. Cuadrado lo vedo più come esterno destro e potrebbe giocare già domani. Vale lo stesso per Leris che è molto affidabile anche a sinistra. Non abbiamo ancora segnato ma presto i gol arriveranno. Nzola sta bene e confidiamo molto in lui. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C’è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%.»

Albiol potrebbe esordire a Napoli contro la sua ex squadra?

«Raul è un campione in tutti i sensi. Dalle sue parole si percepisce la sua qualità umana. Aiuta tutti e si è posto benissimo con la squadra. Devo preservarlo come giocatore visto che non è arrivato da tanto. Sia per non incorrere in infortuni, sia per preservarlo in attesa che la condizione cresca.»