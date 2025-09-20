Il Napoli gioca lunedì (col Pisa) per la Champions. Il City con l’Arsenal gioca domenica. Restiamo popolo di mammoni (Damascelli)

Il Napoli gioca lunedì (col Pisa) per la Champions. Ma il City l’Arsenal lo affronta di domenica. Restiamo mammoni (Damascelli)

Tony Damascelli sul Giornale ironizza sulla partita di lunedì del Napoli di Conte. Il Napoli gioca lunedì contro il Pisa perché ha giocato la Champions giovedì scorso sul campo del Manchester City. Peccato che – scrive lo stesso Damascelli – il City torni in campo di domenica e non contro il Pisa bensì contro l’Arsenal. La sua conclusione è che restiamo un popolo di mammoni.

Ecco cosa scrive sul Giornale:

Il Napoli gonfio di gloria nostrana le ha buscate da un avversario nettamente superiore. Totale: l’Europa non è la serie A ma di quest’ultima dobbiamo tenere conto, dunque oggi la Juventus, di cui sopra, va a Verona dove Tudor ha lasciato buona memoria ma c’è poco da fare i romantici, i bianconeri non possono rilanciare continuamente la zona Cesarini che fu juventino, da calciatore e allenatore, ma è roba antichissima e oggi c’è bisogno di polpa.

Fa strano che il computer abbia trasferito a lunedì la partita del Napoli contro il Pisa. Si dirà perché Conte ha giocato giovedì, però ribatto: il Manchester City gioca regolarmente domani a Londra contro l’Arsenal. Restiamo sempre un popolo di mammoni.