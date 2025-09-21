Gasperini re di Roma: non solo vince il derby ma resuscita Pellegrini che segna il gol partita

C’è un modo molto semplice per essere amati calcisticamente a Roma: vincere il derby. Gasperson lo ha trovato al primo colpo. Non solo. Ma ha estratto dal cilindro il coniglio Lorenzo Pellegrini che per tutta l’estate sembrava dovesse andare via. Poi, in realtà, non se l’è preso nessuno. Così è il calcio. Così è la vita. Gasperini fa giocare Pellegrini e il capitano segna e decide il derby.

Gasperini ora starà bene tutta la stagione, soprattutto se non perderà il derby di ritorno.

Sulla sponda laziale, invece, mala tempora currunt per Maurizio Sarri che sembra tornato nella capitale in veste di turista. Come suo solito, nel post partita farà finta di nulla. Parlerà come se fosse l’ospite d’onore. Nella sua carriera non c’è mai stata una sconfitta responsabilità sua, figurarsi se comincia oggi. Ci aveva anche provato, con Pedro e Dia dal primo minuto. Non gli è andata bene. Dia peraltro si è mangiato un gol clamoroso, tutto solo davanti a Svilar: ha sparacchiato in Curva Nord. Cataldi nel finale ha colpito il palo con un destro da fuori area.

La Roma sale a nove punti, come Milan e Napoli (che però deve ancora giocare). Ha toppato solo la gara in casa contro il Torino. Per la Lazio è notte fonda: tre punti in quattro partite.