Flick duro con Yamal: «Deve lavorare di più per fare il salto di qualità, solo il talento non basta»

Hansi Flick è tornato a martellare Lamine Yamal. Non è la prima volta che il tecnico catalano si mostra fin troppo duro nei confronti della giovane stella spagnola. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa di presentazione del big match di Champions League che domani sera (ore 21) vedrà contrapposti Barcellona e Psg.

Flick bacchetta Yamal, le sue parole

Al tecnico gli viene chiesto qualche riflessione su Yamal. Flick non si tira indietro nel dire la sua.

«Questo super, super, super quando si parla di lui non mi piace. Lui è fenomenale, e su questo non c’è ombra di dubbio. Ma ci sono altri giocatori fortissimi in squadra. Ha 18 anni, deve ancora crescere e concentrarsi sul lavoro. Ha ottimi margini di crescita. Per salire al livello successivo, facendo uno o due gradini in più, deve lavorare duro. Il talento da solo non basta. Non deve solo attaccare ma anche difendere. È quello che ci aspettiamo da tutti i calciatori, non solo da lui. Sa fare la differenza con la palla tra i piedi, è fantastico, ma non basta».

Flick si è poi soffermato anche su altri giocatori come Szczesny:

«Si tratta di un giocatore del Barcellona, è pronto a scendere in campo ogni qual volta glielo chiederò. Con lui abbiamo vinto tre titoli nella scorsa stagione, è pronto, eccome se lo è. Non serve aggiungere altro. Domani farà la sua parte come tutti gli altri giocatori che scenderanno in campo contro il Psg».