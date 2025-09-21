Elisa Di Francisca al matrimonio blindato di Venus Williams a Ischia: «Abbiamo dovuto rinunciare tutti ai cellulari»

Nozze da favola per Venus Williams che ha scelto Ischia per convolare con il compagno Andrea Preti, classe 1988, di otto anni più giovane di Venus Williams. Lei una grande del tennis mondiale imprenditrice di moda, lui, Italo-danese, diventato attore dopo una carriera come modello. Ha scritto, diretto e interpretato il film ‘One More Day’, ha recitato nei lungometraggi ‘Di tutti i colori’, ‘Un nemico che ti vuole bene’ e ‘Detective per caso’, e nella serie tv ‘Un professore’. Nel 2016 era tra i concorrenti de ‘L’isola del famosi’ e nel 2024 tra quelli de ‘La talpa’ condotto da Diletta Leotta. Una cerimonia privatissima sul belvedere del resort Il Faro di Punta Imperatore che è culminata nel ricevimento al Lisola, in stile “antica Roma”, con menù a base di astice. Tra i tanti invitati, anche un’ischitana d’adozione, la numero uno del fioretto Elisa Di Francisca, plurimedagliata olimpica, tredici volte campionessa del mondo. Un rapporto speciale quello che lega Di Francisca all’isola, conosciuta e amata grazie a suo marito Ivan Villa, e che continua a condividere con i figli Ettore e Brando, di 8 e 5 anni. L’ha intervistata il Corriere del Mezzogiorno con Claudio Iacono.

Un matrimonio segretissimo?

«Loro sono molto discreti, ci tenevano. Entrambi hanno alle spalle una bella famiglia. Quella di Venus è molto unita. È comprensibile che abbiano scelto di avere un po’ di privacy in questo momento speciale. Abbiamo dovuto rinunciare tutti ai cellulari. Volevano una cerimonia riservata».

Ad invitarla è stato lo sposo, come vi siete conosciuti?

«Io per la verità l’ho conosciuto tempo fa per una relazione che aveva avuto con una mia collega schermitrice (Rossella Fiamingo). Ovviamente ci siamo ritrovati e conosciuti meglio in occasione dell’edizione de La Talpa di un anno fa. Lui era già fidanzato con Venus, all’epoca onestamente non pensavo che poi si sarebbero sposati, anche se lui era molto innamorato. Parlava spesso di lei, di questa relazione, del fatto che le mancasse, per cui sono felice che si siano uniti in matrimonio».

La lista degli invitati del matrimonio di Venus è rimasta quasi del tutto segreta, ma le ha fatto piacere incontrare altri campioni?

«In effetti qualche campione c’era ed è bello quando ci si avvicina a certi idoli. Comunque vedere anche altri campioni così famosi, così forti da vicino, è stato davvero emozionante. Ho conosciuto anche la sorella della sposa, Serena, e le ho fatto tanti complimenti. Vedere che anche lei è una persona molto semplice e alla mano è stato bello».

E nel suo futuro, cosa c’è? Come opinionista in tv si è fatta notare…

«Forse mi sono fatta notare anche troppo. Al momento sono concentrata sulla famiglia, sull’attività nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro, insegno scherma ai bimbi, faccio le mie cose. Se qualcuno però vuole chiedermi un’opinione io sono sempre pronta e disponibile a dirne una delle mie».

Il riferimento è alla polemica con Benedetta Pilato sull’essere contenti per il quarto posto alle Olimpiadi: «Il buonismo non è la mia filosofia».