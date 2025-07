Venus Williams vince a 45 anni, highlander come la Navratilova: «Non ci sono limiti all’eccellenza»

«Non ci sono limiti all’eccellenza». Parola di Venus Williams diventata a 45 anni la seconda donna più anziana a vincere una partita singolare a livello Wta Tour. Non accadeva dai tempi di Martina Navratilova che all’età di 47 anni sconfisse Catalina Castano a Wimbledon nel 2004, ovvero oltre 21 anni fa.

Venus, sette titoli del Grande Slam all’attivo, cinque a Wimbledon e due agli Australian Open ha battuto la 23enne Peyton Stearns, numero 35 del ranking Wta al Washington Open. E’ finita 6-3, 6-4. L’ultima partita l’aveva vinta in singolare nell’agosto 2023. Lunedì aveva fatto il suo ritorno in doppio insieme alla connazionale Hailey Baptiste, sconfiggendo Eugenie Bouchard e Clervie Ngounoue per 6-3, 6-1 negli ottavi di finale.

Venus Williams vince a 45 anni: «Non ci sono limiti all’eccellenza»

A Wtatennis.com ha raccontato:

«Non ci sono limiti all’eccellenza. Tutto dipende da cosa hai in testa e da quanto sei capace di metterci dentro. Se ti impegni mentalmente, fisicamente ed emotivamente, allora puoi ottenere il risultato».

«E’ il primo passo, e la prima partita è sempre estremamente difficile».

«È difficile descrivere quanto sia complicato giocare la prima partita dopo così tanto tempo di pausa. So di avere la possibilità di vincere, ma l’importante è vincere davvero. Quindi questo è il risultato migliore: giocare una buona partita e vincere. Sono qui con i miei amici, la mia famiglia, le persone che amo e anche i tifosi, che amo e che mi amano, quindi è stata una serata semplicemente meravigliosa. Non importa quante volte cadi. Non importa quante volte ti ammali o ti fai male o qualsiasi altra cosa. Se continui a credere e a impegnarti, c’è un’opportunità, c’è spazio per te. Penso che sia stata una grande vittoria per me oggi. Come ho detto, non è facile. Non sarà facile. Non lo è per nessuno qui. Quindi so che dovrò lottare per ogni partita, ma sono pronto a farlo».

Nel prossimo turno affronterà Frech

Venus Williams affronterà al turno successivo un’altra giocatrice della Top 35 nel secondo turno: sarà il suo primo incontro in carriera con la numero 24 del mondo la polacca Magdalena Frech, testa di serie numero 5, Frech, ha battuto la qualificata Julia Starodubtseva 6-2, 6-4 nel primo turno di lunedì.