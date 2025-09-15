Duplantis, ogni centimetro di record vale centomila dollari

Ai Mondiali di Tokyo ha firmato il 14esimo record mondiale, stando a 6,30. Gli esperti prevedono che possa arrivare fino a 6,40 metri

Armand Duplantis continua a riscrivere la storia dell’atletica. Il fuoriclasse svedese ha battuto ancora una volta il record mondiale nel salto con l’asta, firmando la sua 14ª impresa in carriera ai Campionati del Mondo di Tokyo, dove ha superato l’asticella posta a 6,30 metri. Ormai sembra quasi una routine: ogni volta che scende in pedana, Duplantis migliora se stesso. Lo fa sempre con la stessa precisione, un centimetro alla volta, seguendo una strategia che non è solo sportiva ma anche economica. Il portale serbo Novasport gli fa i conti in tasca:

Per Duplantis ogni centimetro vale 100.000 dollari

Come ricorda il sito ufficiale di World Athletics, ogni record mondiale vale 100.000 dollari. Stavolta, oltre al bonus, Duplantis incassa anche i 70.000 dollari destinati al campione del mondo. La sua capacità di spingersi sempre oltre non sorprende più nessuno. Dal primo record stabilito nel 2020 alla Copernicus Cup in Polonia, Duplantis ha trasformato il salto con l’asta in un dominio assoluto, spingendo i limiti della disciplina un po’ più in alto ad ogni competizione. E non sembra intenzionato a fermarsi.

Gli esperti scommettono che arriverà a 6.40 metri

Qual è il tetto massimo per un atleta che a soli 25 anni ha già segnato un’epoca? Molti esperti scommettono che possa arrivare a 6,40 metri, un traguardo che per altri appare un sogno ma che per lui potrebbe diventare presto realtà. La distanza dalla concorrenza è abissale. A Tokyo, il greco Emanuil Karalis si è messo al collo l’argento con un salto a “soli” sei metri, misura che in qualsiasi altra epoca sarebbe stata sufficiente per parlare di eccellenza. Ma accanto a Duplantis, ogni prestazione perde inevitabilmente luce. Con il suo talento, la sua dedizione e la capacità di trasformare ogni gara in spettacolo, Duplantis non sta solo collezionando record: sta ridisegnando i confini dello sport mondiale, centimetro dopo centimetro.