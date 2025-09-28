Di Lorenzo: «Napoli troppo nervoso? Volevamo recuperare la partita, ci sta un attimo l’innervosirsi»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sconfitta contro il Milan

La conferenza di Di Lorenzo

«Sui due gol subiti potevamo gestire meglio, hanno incanalato la partita su un binario a loro favorevole. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla e lo meritavamo per le occasioni avute, c’è da migliorare e potevamo essere più puliti sull’ultimo passaggio»

Da dove si riparte? «Potevamo pareggiare e lavoreremo sugli errori fatti, se abbiamo perso ce ne sono stati. Ci siamo detti di rimanere in equilibrio al 45′, bastava un episodio per riaprire la partita e dispiace perchè per la mole di gioco creata meritavamo il pareggio. Ci teniamo la sconfitta contro una squadra di qualità, succede nel percorso di inciampare e tra due giorni avremo una nuova partita che dobbiamo vincere».

Milan da scudetto? «Una squadra di qualità, ha messo dentro giocatori di esperienza e spessore. Però mi concentro sul Napoli, è stata una bella partita e ci dispiace non aver portato punti a casa».

La Champions ha influenzato la partita? «No, non c’entra niente. Avevamo una partita importante e preparata bene, il gol preso in avvio ha indirizzato il match ma non direi che l’approccio sia stato influenzato dalla partita di Champions League».

Cosa ti rimprovero? Napoli nervoso? «Volevamo recuperare la partita, ci sta un attimo l’innervosirsi. Parlare di scollamento è esagerato, è facile essere negativi ma non volevamo perdere. Cambia perchè la squadra non vuole mai perdere, ma pensiamo alla prossima e a gestire meglio le situazioni durante la partita. Parlare di scollamento è eccessivo»