Di Lorenzo: «Da capitano mi prendo la responsabilità per quanto successo ieri sera»

Il capitano sui social: «Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all'ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite in cui sono sicuro che dimostreremo il nostro valore»

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato una storia sul proprio profilo Instagram per commentare la sconfitta di ieri sera contro il Manchester City 2-0. Il terzino si è scusato per la sua espulsione che ha condizionato la partita. A seguire quanto scritto.

Il post di Di Lorenzo

«Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions League. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite in cui sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli», scrive il capitano. Qui sotto il post.

Queste, invece, alcune delle parole di Conte ieri sera a Sky Sport dopo la gara.

«Parlavate di amaro in bocca, penso che sia rimasto a tutti perché dispiace. Avevamo preparato una partita come abbiamo giocato nei primi 20 minuti, questa espulsione ha cambiato la partita. Già è difficile giocare contro il City 11 contro 11. Però in quei 20 minuti ho visto un grande atteggiamento. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, però se rimani per 80 minuti in 10 diventa impossibile non soccombere al City».

Leggi anche: Conte: «Prendiamo gol quando pressiamo una palla da fallo laterale. Ma esco con tutte percezioni positive»

«Sostituzione di De Bruyne? A volte il diavolo ci mette la coda, a volte c’è un destino beffardo. Noi l’anno scorso abbiamo subito solo un’espulsione, oggi invece una dopo 20 minuti. Era l’unica cosa che potevo fare, mi è dispiaciuto per il ragazzo a cui abbiamo tolto la soddisfazione di giocare contro il suo vecchio club. Ma ho tolto anche a me la possibilità di contare su di lui».