Conte: «Prendiamo gol quando pressiamo una palla da fallo laterale. Ma esco con tutte percezioni positive»

Al termine della sfida di Champions contro il Manchester City, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky

Le parole di Conte

«Parlavate di amaro in bocca, penso che sia rimasto a tutti perché dispiace. Avevamo preparato una partita come abbiamo giocato nei primi 20 minuti, questa espulsione ha cambiato la partita. Già è difficile giocare contro il City 11 contro 11. Però in quei 20 minuti ho visto un grande atteggiamento. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, però se rimani per 80 minuti in 10 diventa impossibile non soccombere al City».

La sostituzione di De Bruyne?

«A volte il diavolo ci mette la coda, a volte c’è un destino beffardo. Noi l’anno scorso abbiamo subito solo un’espulsione, oggi invece una dopo 20 minuti. Era l’unica cosa che potevo fare, mi è dispiaciuto per il ragazzo a cui abbiamo tolto la soddisfazione di giocare contro il suo vecchio club. Ma ho tolto anche a me la possibilità di contare su di lui».

Urlavi a tutti “giocala”, ti aspettavi di più?

«Sinceramente sono molto onesto. Nei primi 20 minuti ho avuto la sensazione che l’avessimo preparata nella maniera giusta. Avevo la sensazione che potevamo arrivare a farli male. Mi dispiace perché queste sono partite in cui un’espulsione le rovina perché non puoi fare le esatte valutazioni. Poi fare partite del genere già e difficile contro il City, in 10 dopo 70 minuti subentra la stanchezza. Ci siamo snaturati sotto tutti i punti di vista cercando di portare a casa il risultato. Però sono contento della mentalità dei ragazzi e della voglia che hanno messo. Esco da questa partita con tutte percezioni positive».

Ha pensato che il Napoli poteva pareggiare?

«Queste sono partite in cui sei costretto a difenderti, noi prendiamo gol quando vogliamo andare a pressare una palla da fallo laterale. Sbagliamo. Quando rimani in 10 la partita che devi fare è quella di contenimento e sperare in qualche ripartenza. Non è quello che vogliamo fare, ma oggi l’abbiamo dovuto fare. Dobbiamo essere più maturi da questo punto di vista. Abbiamo avuto un eccesso di generosità ad andare a pressare su un fallo laterale. Io però sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi. Era la prima volta che rimanevamo in dieci, proprio oggi nella partita più difficile. Sono partite in cui se non usi la testa e non stai bene in campo, puoi prendere una goleada che poi fa male».