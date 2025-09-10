De Laurentiis: «Smentisco mia candidatura alla Regione Campania. Da Giorgia Meloni per parlare di calcio e cinema»

Su X: «Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due "C" che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio»

De Laurentiis: «Smentisco mia candidatura alla Regione. Dalla Meloni per parlare di calcio e cinema»

Aurelio De Laurentiis interrompe il silenzio e smentisce l’interesse per una sua candidatura alla Regione Campania col centrodestra.

Ecco cosa scrive:

Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio. — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 10, 2025

De Laurentiis, Meloni gli avrebbe proposto la candidatura alla presidenza della Regione Campania (Il Fatto)

Giorgia Meloni avrebbe proposto ad Aurelio De Laurentiis la presidenza della Regione Campania. Lo scrive il Fatto quotidiano:

Oggi alle 15.30 il centrodestra si riunirà a Palazzo Chigi per fare il punto sulle Regionali. La maggioranza deve ancora trovare i candidati presidenti in gran parte delle Regioni al voto. Dopo la visita del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis proprio a Chigi due giorni fa, forti voci raccontano che gli sarebbe stata proposta la candidatura alla presidenza della Campania.

Ieri il Fatto aveva scritto:

Nel centrodestra le candidature sulle Regionali sono ancora in alto mare. A preoccupare di più è la situazione in Campania dove non c’è ancora un nome su cui i partiti si stanno orientando. E l’obiettivo è quello di accelerare anche in vista dell’evento di Fratelli d’italia a Paestum del fine settimana a cui parteciperanno 4 ministri, tra cui quello dell’interno Matteo Piantedosi, di cui si è parlato a lungo per una sua eventuale corsa a governatore (ma lui non vuole). Il candidato naturale sarebbe il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che però Meloni non vuole esporre in caso di sconfitta. Le altre ipotesi sono civiche: Giosy Romano o il rettore Matteo Lorito. Ieri, intanto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis alle 16.30 è entrato a Palazzo Chigi. Non è chiaro per incontrare chi, ma in queste ore il suo nome gira come suggestione nel centrodestra. De Laurentiis sarà anche a Telese (Benevento) alla fine del mese per l’evento di Forza Italia “Libertà”. Ieri intanto Fdi ha aperto per la prima volta al leghista Alberto Stefani in Veneto: “Un nome importante più che apprezzabile”.