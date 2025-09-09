Ieri alle 16.30 è entrato a Palazzo Chigi. Non è chiaro per incontrare chi ma il suo nome gira. A fine mese sarà a Telese (Benevento) per l’evento di Forza Italia “Libertà”

De Laurentiis candidato per il centrodestra in Campania? Il suo nome gira come suggestione (Il Fatto)

Nel centrodestra le candidature sulle Regionali sono ancora in alto mare. A preoccupare di più è la situazione in Campania dove non c’è ancora un nome su cui i partiti si stanno orientando. E l’obiettivo è quello di accelerare anche in vista dell’evento di Fratelli d’Italia a Paestum del fine settimana a cui parteciperanno 4 ministri, tra cui quello dell’Interno Matteo Piantedosi, di cui si è parlato a lungo per una sua eventuale corsa a governatore (ma lui non vuole). Il candidato naturale sarebbe il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, che però Meloni non vuole esporre in caso di sconfitta. Le altre ipotesi sono civiche: Giosy Romano o il rettore Matteo Lorito. Ieri, intanto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis alle 16.30 è entrato a Palazzo Chigi. Non è chiaro per incontrare chi, ma in queste ore il suo nome gira come suggestione nel centrodestra. De Laurentiis sarà anche a Telese (Benevento) alla fine del mese per l’evento di Forza Italia “Libertà”. Ieri intanto FdI ha aperto per la prima volta al leghista Alberto Stefani in Veneto: “Un nome importante più che apprezzabile”.