De Laurentiis, la Federico II vota sì alla laurea honoris causa. Ma c’è chi storce il naso: “deciderà il ministro” (Repubblica)

De Laurentiis, la Federico II vota sì alla laurea honoris causa. Ma c’è chi storce il naso: “deciderà il ministro”

Già fa discutere la laurea honoris causa che la Federico II vuole conferire ad Aurelio De Laurentiis. Per ora l’università ha votato sì a larghissima maggioranza.

Scrive Repubblica Napoli con Bianca De Fazio:

Bastano due tricolori per aprire le porte dell’ateneo pubblico più antico d’Europa? «Bastano», afferma la professoressa Dela Caldarelli, direttrice del dipartimento di Economia che 2 giorni fa ha varato la proposta di laurea ad honorem per De Laurentiis. «Al Napoli sono connessi – spiega – meriti sociali e imprenditoriali, con un bilancio sano della società e il valore aggiunto di una proprietà che resta italiana, contrariamente a quanto avviene per tanti club». «Ma sono preparata – aggiunge la direttrice del dipartimento di Economia Management e Istituzioni – al fatto che la proposta sarà divisiva. In tanti prenderanno le distanze. Però i vertici dell’ateneo hanno fortemente voluto l’iniziativa. Il rettore Matteo Lorito è molto contento». La proposta ha visto l’adesione del dipartimento di Economia: a fronte di 84 votanti, ci sono state solo 3 schede nulle e 2 contrarie.

De Laurentiis e la laurea honoris causa, non tutti sono d’accordo

De Laurentiis, cui hanno già suggerito l’imminente onorificenza, è pronto a celebrarla il prima possibile. L’iter è però ancora lontano dalla conclusione. «Non basta lo scudetto per la laurea ad honorem. Non basta che i tifosi lo adorino» afferma il professore Stefano Consiglio, presidente della Scuola delle Scienze umane e sociali della Federico II, la Scuola cui afferisce Economia. E proprio Consiglio dovrà, insieme ai presidenti delle altre scuole (Medicina, Scienze di base, e Agraria) e al rettore Lorito, discutere la proposta e sottoporla al ministro dell’Università per l’ok definitivo. «Non sarò io a portare la proposta in commissione, perché la proposta è del dipartimento. Se mi convince? Devo ancora leggere le motivazioni a verbale. Leggerò e valuterò. Il regolamento è chiaro: parla di meriti, nazionali e internazionali, in campo scientifico, tecnologico, culturale e sociale. Vediamo i requisiti di De Laurentiis…».

Pochi giorni fa De Laurentiis è stato visto a Palazzo Chigi, si pensava a una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione Campania. Invece Adl ha smentito.