De Laurentiis dixit: «Il centro sportivo? Prima pietra il 1° settembre, ci metto la faccia. Voglio fare dieci campi»

Aveva dichiarato a Radio Crc: «I soldi li metto io. Per la Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti». Oggi il suo annuncio su X. Non ha detto dove

Aurelio De Laurentiis poco fa con un tweet ha annunciato di aver acquistato il terreno dove sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli. Il patron ha così tenuto fede alla sua promessa fatta qualche settimana fa in cui rendeva noto che avrebbe posato la prima pietra entro oggi, primo settembre. A seguire quanto scritto dal Corriere dello Sport sull’argomento.

De Laurentiis mantiene la promessa sul nuovo centro sportivo

Pochi mesi fa il presidente era intervenuto su Radio Crc, queste le sue parole.

«Prima pietra per il 1° settembre? Ci metto la mia faccia e la mia parola, io in quella data inizierò i lavori del centro sportivo, forse anche prima, ma il 1° settembre vi garantisco che inizierò i lavori. I soldi li metto io, assolutamente. Il centro sportivo? Ci sono Fabrizio Versiero e Davide Iorio che hanno preparato un dossier di 18 possibilità e le stanno valutando una dopo l’altra portando appresso anche i nostri agronomi per vedere sotto cosa c’è. In alcuni posti, per esempio, abbiamo trovato acqua e non si rendeva possibile farlo. Io voglio fare 10 campi di calcio regolamentari di cui 4 in erba e 6 sintetici. Per la Primavera voglio fare una tribuna di almeno 600 posti, o comunque quelli necessari per le regole».

«Non dimentichiamo che su un ettaro puoi parcheggiare solo 400 auto. Lì devi poter parcheggiare anche 1.500 auto, e hai bisogno almeno di altri 4 ettari solo di parcheggio. Poi hai bisogno di altri ettari per le strutture. Hai tutte le giovanili. Poi bisogna trovare un posto. A Fabrizio ho detto di prendere degli autisti per far percorrere dei percorsi con le auto dal centro di Napoli, o da altre città circostanti, per vedere quanto tempo ci impiegano. Stiamo parlando anche con l’ad di Ferrovie dello Stato per farci assicurare dei trasporti pubblici».