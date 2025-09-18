De Bruyne stasera ritornerà all’Etihad, ma l’accoglienza per lui sarà tutt’altro che fredda (Gazzetta)

“Un ritorno da leggenda. Il Manchester City aspetta il Napoli, ma il popolo dell’Etihad aspetta Kevin De Bruyne, il fenomeno salutato a maggio e ritrovato da avversario a metà settembre. Il coro ‘Oooh Kevin De Bruyne’, diventato la colonna sonora delle partite che hanno reso leggendaria la squadra di Guardiola, partirà comunque quando Kevin entrerà in campo con la sua nuova maglia, quella numero 11 del Napoli. La 17 del City con cui ha scritto 10 anni di storia, della parte verrà presto consegnata all’immortalità, indossata da quella statua che il club gli ha promesso fuori dall’Etihad” — scrive la Gazzetta dello Sport.

De Bruyne rimane una leggenda del City

Non è escluso che stasera De Bruyne riceva un’accoglienza calorosa dai tifosi del City, anche se questa volta scenderà in campo da avversario. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Nemmeno Kdb quando a fine maggio ha promesso che sarebbe tornato, immaginava che sarebbe successo così presto. Scherzi della Champions League: lui a Napoli ha dimostrato di essersi già ambientato, ma col City è stato leggenda. […] Se il City è una delle squadre di riferimento del calcio in Europa buona parte del merito è suo, del suo talento, di quella capacità di vedere in campo cose che agli altri non riuscivano, di quegli assist e dei gol con cui ha incantato Napoli.

È passato troppo poco tempo perché De Bruyne a Manchester non sia ‘one of our own’, uno di noi come cantano i tifosi inglesi, perché questa sua prima volta da avversario, anche se è il debutto in Champions, non si trasformi in un tributo per un giocatore che, arrivato al City anche prima di Guardiola, questa squadra ha vinto tutto, toccando il picco con quell’indimenticabile triplete da cui sono passati solo due anni. Prima della partita suonerà l’inno della Champions, ma nelle orecchie dell’Etihad la colonna sonora sarà la stessa di tante partite magiche: ‘Oooh Kevin De Bruyne’ “.