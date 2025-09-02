De Bruyne, l’inserimento per ora è goffo. Ma il Napoli funziona trascinato dai centrocampisti (Athletic)

Il Napoli ha vinto all’ultimo respiro contro il Cagliari 1-0, con un gol di Anguissa. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, sono ora al primo posto insieme a Juventus, Cremonese e Roma. Athletic, con James Horncastle, fa il punto sulla seconda giornata di campionato e scrive anche del Napoli.

Il Napoli per ora è orfano di Lukaku, Lucca non incide

Athletic scrive:

Al Maradona di Fuorigrotta, il Napoli ha spinto tanto, ma non è riuscito a battere il Cagliari fino al minuto 95. “Pffff wow wow wow. Queste vittorie sono le migliori”, il commento del convalescente Romelu Lukaku su Instagram, in una foto che lo ritrae con una mano sulla fronte. Come è successo a Reggio Emilia la scorsa settimana, quando Scott McTominay e Kevin De Bruyne hanno inferto al Sassuolo il colpo di grazia, ora è stato un altro dei centrocampisti, Frank Zambo Anguissa, a decidere la partita. Il sostituto di Lukaku Lorenzo Lucca non riesce, nonostante la sua fisicità, a sferrare un colpo di testa vincente e a far giocare gli altri con l’efficacia di Big Rom, che, per non dimenticare, ha guidato la classifica degli assist la scorsa stagione.

L’inserimento di De Bruyne in un centrocampo già affollato, con la sistemazione a sinistra, è stato, per ora, goffo. Eppure, il Napoli è a punteggio pieno e non ha ancora subito un gol. L’arrivo di Hojlund dal Manchester United dovrebbe aggiungere gol a un attacco che lo scorso anno è stato il settimo in Serie A. Lo scudetto del Napoli è un promemoria: ad eccezione della Juventus di Maurizio Sarri nel 2020, in Italia è la miglior difesa a vincere i campionati.

I campioni d’Italia hanno ripreso da dove avevano lasciato, impassibili per la notizia del lungo infortunio di Lukaku. Politano ha trovato la combinazione con Scott McTominay per il primo gol, un’immagine speculare del gol contro il Cagliari valevole per lo scudetto; più tardi, Kevin De Bruyne ha segnato su calcio di punizione. Il belga ha giocato in un ruolo non definito: è stato davanti alla difesa, poi sull’esterno di sinistra, poi falso nove. Indipendentemente dalla sua intenzione di segnare, è stato un bel modo per inaugurare il suo debutto. De Bruyne dovrà fare qualcosa di speciale per soppiantare McTominay come pupillo dei tifosi. Dopo la sostituzione, lo scozzese si è sdraiato sulla linea laterale di campo, appoggiandosi sul gomito e godendosi le bandiere scozzesi presenti allo stadio. In tribuna, il ds Manna, a causa dell’infortunio al tendine d’Achille, dovrà fare gli ultimi colpi di mercato per telefono. Lo stress e la tensione della fine del calciomercato stanno prendendo piede; di sicuro, non è una manna dal cielo.